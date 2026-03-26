ラグビーリーグワン１部で７位の静岡ブルーレヴズは２６日、次節（２８日）の神戸戦に向けて静岡・磐田市内で公開練習。メンバーも発表され、フッカー作田駿介（２４）が今季初めてスタメン入りした。

ルーキーイヤーの昨季はリーグ戦１２試合とプレーオフ１試合に出場も、昨年１１月に足を痛めて、今季は出遅れた。今年１月のトヨタ戦で初めてピッチに立ち、ここまで５試合に途中出場。前節（２２日）のトヨタ戦ではトライも奪い、チームの連敗ストップに貢献して波に乗っている。「ＦＷ戦で強みを生かしたい」と、闘志をのぞかせた。

神戸には昨季リーグ戦で２戦２勝も、プレーオフ初戦で敗れた。今年２月のアウェー戦も６０―４５と、大量１０トライを奪われた。現在２位の強敵だが、「うちも連敗を止めて自信が戻ってきた。今回は勝ちたい」と雪辱を誓う。

会場はＪ１清水エスパルスがホームにしている、静岡市清水区のＩＡＩスタジアム日本平（アイスタ）。年に１度の開催も、今回で５回目となる。「芝がきれいでピッチが素晴らしい。お客さんもたくさん来てくれる」と作田は胸を躍らせる。得意のスクラムで神戸を圧倒し、勝利を呼び込む。