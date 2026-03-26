椎橋慧也が名古屋から福岡へ期限付き移籍で加入した

アビスパ福岡は3月25日、MF椎橋慧也が名古屋グランパスから期限付き移籍で加入したと発表した。

移籍期間は2026年6月30日まで。期限付き移籍期間中は名古屋とのすべての公式戦に出場できない。

28歳の椎橋は2017年にベガルタ仙台でプロ入り。柏レイソル、名古屋と渡り歩きながらJ1通算226試合8得点を記録。J1百年構想リーグでもここまで4試合に出場していた。

今季いまだ90分勝利がなく、WESTグループ最下位に沈む福岡に新加入することになった椎橋はクラブを通じ、「今とても苦しい状況だと思いますがアビスパ福岡の為だけに精一杯戦いたいと思うのでぜひ一緒に戦って下さい！ よろしくお願いします！」とコメントを寄せた。

J1経験豊富な頼れるボランチの新加入にSNSでは「中盤補強きた」「ようこそ、アビスパへ」「ほんとにきた」「いいプレイヤーなので楽しみ」「嬉しいひと言で一気に心を掴まれた」「鋭い縦パス期待してます」「復調への兆しとなりますように」といったコメントが寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）