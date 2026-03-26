◇第98回選抜高等学校野球大会 2回戦 大阪桐蔭 6-5 三重(26日、甲子園球場)

大阪桐蔭が三重との延長にもつれる接戦を制し、ベスト8進出を決めました。

初回に大阪桐蔭打線は幸先よく1点を先制すると、その裏に2点を奪われ逆転されます。それでも2回には再び打線がつながり、4連打で2点を奪い3-2と勝ち越し。3回、4回にも1点ずつを加え、5-2とリードを広げ試合を優位に進めます。

しかし4回裏には2死から三重の反撃にあい、四球と2塁打で2、3塁のピンチを背負い、先発・吉岡貫介投手が2度の暴投で2点を奪われ、1点差に詰め寄られます。さらに5-4で迎えた8回裏には、ヒットや四球で1アウト2、3塁のピンチを作り、三重の大西新史選手の犠牲フライで同点に追いつかれます。

終盤で同点となった熱戦は、そのまま延長タイブレークに突入。10回表には大阪桐蔭が中島斉志選手の犠牲フライで勝ち越すと、その裏を3番手の小川蒼介投手が気迫のこもった投球を披露。しっかり3人で抑え、逃げ切りに成功しました。