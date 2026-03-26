MBSラジオは26日、大阪市の同局で春の番組改編会見を開催し、歌舞伎俳優片岡愛之助（54）がパーソナリティーを務める「信和グループプレゼンツ 片岡愛之助の愛がいっぱい」（4月4日スタート、土曜午後9時30分）の放送開始を発表した。

愛之助がラジオパーソナリティーに初挑戦。「愛がいっぱい」をテーマに、歌舞伎の話はもちろん、ちょっと意外な趣味の話やここだけの裏話、さらには人生観まで語り合う。パートナーは女性ピン芸人の紺野ぶるまが務める。

同局の虎松英樹編成局長は「愛之助さんがラジオに興味をもっておられると聞いて、我々としても、お忙しい中でこのチャンスであれば、ラジオもできるのではないかという中で実現した」とオファーの経緯を説明。

すでに初回の収録を済ませており、「パーソナリティーは初めて。楽しみと緊張感を持って収録を迎えられたと聞いている。奥さまのことをお話しされたり、プライベートだったり、趣味だったり多岐にわたってお話ししていただいているので、私も楽しみです」と期待した。

アシスタントの紺野についても「異色というのが狙い。どういう組み合わせが良いかを検討した中で、普通は考えないような組み合わせでどういう話が生まれるのか。化学反応、面白い展開を期待している」と話していた。