「最も成功した補強」欧州で３戦連続得点関与！ 25歳日本人FWを現地大手紙が称賛「唯一無二のゲームチェンジャーとなっている」
今冬にヴィッセル神戸からスペイン２部のラス・パルマスに期限付き移籍したFW宮代大聖が現地で高評価を受けている。
欧州初挑戦の宮代は、現地３月８日にスペイン２部の第29節・セウタ戦（４−１）で加入後初得点を含む２ゴールの活躍。続く30節のアルバセーテ戦（１−２）でも１ゴールを記録した。
そして22日に行なわれたリーグ第31節のスポルティング・ヒホン戦（１−０）では絶妙なラストパスで決勝ゴールをアシスト。これで３試合連続の得点関与となった。
そんな25歳をスペイン大手紙『Marca』は、「ラス・パルマスの冬の移籍選手で唯一印象的な活躍を見せている」と称賛する。
「新加入の４人のうち、期待に応えたのは宮代たった一人だけだった。日本人ストライカーは最も成功した補強選手と言える。８試合で３ゴール・１アシスト（うち６試合は先発）という成績は、攻撃面での解決策を必死に求めていたチームにとって、唯一無二のゲームチェンジャーとなっている」
スペインの地で躍動する宮代のさらなる活躍に期待だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】宮代大聖が絶妙スルーパスで決勝点アシスト！
欧州初挑戦の宮代は、現地３月８日にスペイン２部の第29節・セウタ戦（４−１）で加入後初得点を含む２ゴールの活躍。続く30節のアルバセーテ戦（１−２）でも１ゴールを記録した。
そして22日に行なわれたリーグ第31節のスポルティング・ヒホン戦（１−０）では絶妙なラストパスで決勝ゴールをアシスト。これで３試合連続の得点関与となった。
そんな25歳をスペイン大手紙『Marca』は、「ラス・パルマスの冬の移籍選手で唯一印象的な活躍を見せている」と称賛する。
スペインの地で躍動する宮代のさらなる活躍に期待だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】宮代大聖が絶妙スルーパスで決勝点アシスト！