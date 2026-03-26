「ほとんどライバルはいない」世界選手権で圧巻演技 現役最終SPで首位発進の坂本花織に露メディアも激賞「人生最高の演技の一つだ」
圧巻の内容で“世界制覇”に向けて好発進を切った坂本(C)Getty Images
有終の美に向けてこれ以上にないスタートを切った。
現地時間3月25日、チェコ・プラハで行われたフィギュアスケートの世界選手権の女子ショートプログラムで、坂本花織が今季自己ベストにして、今季世界最高点となる79.31点をマーク。圧巻の内容で首位発進を飾った。
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銀メダルに終わり、悔し涙にくれたミラノ・コルティナ五輪から約1か月。今季限りでの引退を表明している坂本は、現役最終舞台に挑んだ。氷上でのスケーティングは、まさに圧巻。冒頭の3回転ルッツを決めると、ダブルアクセル、フリップ-トーループの連続3回転も難なく成功。終始、美しく、そして力強く舞った25歳は、天を見上げてフィニッシュすると、自信に溢れた笑みを浮かべた。
2位となった千葉百音（木下グループ）に0.86点差をつけての好発進。場内のファンを魅了した坂本には、“フィギュア大国”からも賛辞が送られている。ロシアの日刊紙『Sport Express』は「この日本人スケーターにはほとんどライバルがいない」と激賞している。
以前から坂本について「五輪でも勝てた」と高く評価してきた同紙は、今大会にミラノ・コルティナ五輪で金メダルを手にしたアリサ・リウが欠場していることをふまえ、「大会の構図は若干変化している」と指摘。その上で、現役引退を目前にする日本人がいかに図抜けた存在であるかを伝えている。
「サカモトは圧倒的な優勝候補に浮上したが、彼女はその期待を裏切らなかった。とくに演技の終盤は素晴らしかった。彼女が見せたのは、まさに人生最高の演技の一つだった。なんとか食らいついたチバを除けば、ライバルとの差は明確である」
また、“重鎮”からも手放しで称賛されている。かつて浅田真央らを指導したロシア人コーチのタチアナ・タラソワ氏は、同紙で「今回のサカモトは本当に素晴らしくて、言うことはない」と絶賛。さらに「私は彼女に惚れ込んでいる。そのスケーティングを見れば、首位に立っているのも必然だと思う」と感嘆しっぱなしだった。
世界中から絶賛される坂本は、文字通りの“ラストダンス”をいかなる形で締めくくるか。4度目の世界女王を目指す彼女に注目だ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]