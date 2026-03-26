脳内出血で療養中の清原翔、ヒゲ姿で笑顔の近影公開 監督らとの3ショットに「ええ笑顔」「ずっと応援してます！」

脳内出血で療養中の清原翔、ヒゲ姿で笑顔の近影公開 監督らとの3ショットに「ええ笑顔」「ずっと応援してます！」