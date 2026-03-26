脳内出血で療養中の清原翔、ヒゲ姿で笑顔の近影公開 監督らとの3ショットに「ええ笑顔」「ずっと応援してます！」
2020年6月に脳内出血を発症し現在療養している俳優・清原翔（33）が25日、自身のインスタグラムを更新し、近影を公開した。ワイルドなヒゲをたくわえた笑顔の姿で、元気な様子を見せている。
【写真】近影ショット公開！ワイルドなヒゲ姿で笑顔の清原翔
投稿では「先日僕の俳優人生に影響を与えてくれた豊島監督と皆川さんが来てくれたー」とつづり、豊島圭介監督と皆川氏との3ショットを披露。久々の再会となったことを報告した。
公開された写真では、ラフな雰囲気の中でリラックスした表情を見せており、療養中ながらも穏やかな時間を過ごしている様子がうかがえ、ファンからは「いつも沢山の人に囲まれて、飾らずにいる清原さんをずっと応援してます！」「元気な姿と笑顔が見れてとても嬉しいです」「清原さん、ええ笑顔ですね」「笑顔溢れるお写真でこちらもHappyになります」などのコメントが届いている。
清原は、ファッション誌『MEN'S NON-NO』の専属モデルとしてキャリアをスタート。17年、本格的に俳優活動を開始し、19年に出演したNHK連続テレビ小説『なつぞら』で注目を集める。その他の出演作として、映画『HiGH&LOW THE MOVIE 2 END OF SKY』（16年）、ドラマ『兄に愛されすぎて困ってます』（17年）、ドラマ『警視庁いきもの係』（17年）、など。
2020年に脳内出血を発症してからは、治療とリハビリに専念しており、24年5月には約4年ぶりに“顔出し”で近影を公開し、多くのファンの歓喜を呼んだ。
【写真】近影ショット公開！ワイルドなヒゲ姿で笑顔の清原翔
投稿では「先日僕の俳優人生に影響を与えてくれた豊島監督と皆川さんが来てくれたー」とつづり、豊島圭介監督と皆川氏との3ショットを披露。久々の再会となったことを報告した。
公開された写真では、ラフな雰囲気の中でリラックスした表情を見せており、療養中ながらも穏やかな時間を過ごしている様子がうかがえ、ファンからは「いつも沢山の人に囲まれて、飾らずにいる清原さんをずっと応援してます！」「元気な姿と笑顔が見れてとても嬉しいです」「清原さん、ええ笑顔ですね」「笑顔溢れるお写真でこちらもHappyになります」などのコメントが届いている。
2020年に脳内出血を発症してからは、治療とリハビリに専念しており、24年5月には約4年ぶりに“顔出し”で近影を公開し、多くのファンの歓喜を呼んだ。