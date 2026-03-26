8代目尾上菊五郎（48）と6代目尾上菊之助（12）が26日、東京・千代田区の日本外国特派員協会で記者会見を行った。

2人は昨年5月に襲名をしている。

菊五郎は襲名を振り返り、「菊五郎という名前は私にとってエベレストのような存在」として「襲名してから多くのご声援をいただき、重い1歩を踏み出して頂上を目指している」と明かした。そして「受け継ぐということは名前と同時に歴代が作ってきた魂と責任を背負うこと。過去からいただいたことを発展させて後世に伝えていくのが歌舞伎役者の勤め。とても重いことだけれど、皆さまに背中を押されて1歩1歩歩んでいるところです」と話した。

そして伝統を守ることと革新の両立について「伝統の魅力をしっかりと伝えられる芸を磨き上げることができるか。そして伝統で大事にしてきた精神をいかに現代のお客さまにお伝えできるかということが、伝統を守らなきゃいけない部分と、伝統を少し変えてお伝えする部分ではないのかというふうに考えます」と説明した。

歌舞伎の世界を描いた映画「国宝」が世界的な注目を浴びていることにも触れた。「国宝で歌舞伎の美しさが世界の方に注目していただいている。これは歌舞伎の衣装や音楽、メーキャップなど日本人が作り上げてきた美というものも注目していただいていることだと思います。歌舞伎の美しさや楽しさを感じていただきつつ、人に分け与える心や人のために何かをしてあげるという精神性をお伝えするのが歌舞伎の役目だと思っております」と歌舞伎の持つ精神性と役目を強調した。