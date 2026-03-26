BTS所属事務所、ストーカー・誹謗中傷・違法グッズなどに対する法的対応の経過を発表「無寛容」【全文】

BTSの所属事務所が、権益侵害に対する法的対応の状況を発表した。

BIGHIT MUSICは3月26日、声明を発表。

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ネット掲示板などのサイトやSNSで、所属アーティストへの誹謗中傷が同時多発的に掲載されるなど、組織的な動きが確認されているとも説明したうえで、削除された投稿やコメントも処罰の対象となり得ると警告した。

ほかにも、デマやフェイクニュースの拡散、度を超えた誹謗中傷などについても継続的に証拠を収集しており、最後まで法的責任を追及するとしている。

（写真提供＝OSEN）BTS

さらに、所属アーティストへのストーカー行為などについても法的措置を予告。「たとえ一度きりのストーカー行為でも、現行法によりストーカー処罰法違反や住居侵入の疑いで処罰される可能性がある」とし、捜査機関の要請にも積極的に協力しているという。

なおBTSは3月20日に5thフルアルバム『ARIRANG』をリリースし、翌21日にはソウル・光化門（クァンファムン）広場でライブを開催した。

さらに、今後は4月の韓国公演3daysを皮切りに、世界34都市、計82公演に及ぶ大規模なワールドツアーを開催する予定だ。

BIGHIT MUSIC公式声明全文は以下の通り。

◇

こんにちは。BIGHIT MUSICです。

2026年第1四半期時点における、BTSの権益侵害に関する法的対応の状況についてお知らせします。

1．組織的・反復的な悪質投稿への法的措置

当社は2026年第1四半期も、国内コミュニティ（theqoo、Instiz、Naver、Daum〈女性時代、チュクパン、SoulDresserなど〉、Nate、Dmitory、DCInsideのBTS・男性芸能人・国内芸能ギャラリー、イルベ、FMKoreaなど）、音楽配信サイト（Melon、Bugs、Genieなど）、海外SNS（Threads、X、Instagram、YouTubeなど）に投稿されるアーティスト関連書き込みを継続的にモニタリングしてきました。

ファンの皆様からの通報をもとに、悪質投稿の作成者に対する告訴を進めています。

過去に当社が行った告訴により、多くの被疑者が侮辱および情報通信網法上の名誉毀損の容疑で有罪と認められ、罰金刑が言い渡されています。

アーティストに対する中傷や侮辱的表現の使用、虚偽事実に基づく噂の生成・拡散はすべてアーティストの権益を侵害する行為です。

最近は、theqooなど複数のコミュニティやSNSにおいて、類似内容の悪質投稿を同時多発的に掲載し否定的コメントを量産するなど、組織的な動きが確認されています。

当社はこれに対応するため、リアルタイムモニタリングシステムの活用とともに証拠収集体制を大幅に拡充しました。

民事・刑事訴訟に必要な証拠収集などの手続きを進めており、削除された投稿やコメントであっても処罰対象となり得ることを警告します。

いかなる合意や善処もなく、最大限の法的措置を取る方針です。

また、アルバム・公演・コンテンツに関する虚偽の噂やフェイクニュースの拡散、過度な悪質投稿、組織的コメントについても継続的に証拠収集を行っており、最後まで法的責任を追及します。

露骨な侮辱や暴力的表現だけでなく、処罰を逃れようとする巧妙なヘイト表現や悪意ある中傷・侮辱もすべて告訴対象に含まれます。

また、アーティストに対する悪質投稿の大量掲載が続いている一部コミュニティについては、これまで複数回警告と協力要請を行ったにもかかわらず改善が見られないため、コミュニティ自体への法的対応も検討しています。

2．アーティストの住居侵害・ストーカー行為への対応

アーティストの自宅周辺で発生した接近の試みなどのストーカー行為に対して、24時間体制で証拠収集を行い、警察への即時通報など積極的な保護措置を取っています。

一度きりの行為であっても、現行法によりストーカー処罰法違反および住居侵入の疑いで処罰される可能性があります。

実際にストーカー行為を続けた人物は、ストーカー処罰法違反および住居侵入の疑いで拘束起訴され、現在裁判に付されています。

アーティストの住居への無断訪問、尾行、住居付近で待ち伏せする行為、住居撮影など、アーティストの私生活と安全を脅かす行為は犯罪です。

当社はこのような違法行為に対し、無寛容の原則で対応しています。アーティストへの応援が成熟したファン文化につながるよう、皆様のご協力をお願いします。

3．BTSのIP（知的財産権）侵害行為の取り締まり

当社はBTSのIP侵害行為に対する保護措置も積極的に進めています。

継続的な取り締まりの結果、公開オンライン流通チャネルでの違法販売行為は最近減少するなど、一定の改善が確認されています。

また、知識財産当局、関税庁、特別司法警察と連携し、違法グッズの卸売業者、コンサート会場周辺、税関、オンライン販売プラットフォームなどでの取り締まりを行っています。

違法グッズはアーティストの権益を侵害するだけでなく、品質不良、返金不可、配送詐欺などファンの被害につながる可能性があります。被害防止のため、違法商品の購入は控えていただくようお願いします。

ファンの皆様からの通報は、アーティストの権益保護に大きな力となっています。侵害事例を見つけた場合は「HYBEアーティスト権益侵害通報サイト」までご連絡ください。

BTSを愛してくださるすべての皆様に心より感謝申し上げます。今後もアーティスト保護のための措置を継続し、より積極的に対応していきます。

ありがとうございます。

BIGHIT MUSIC