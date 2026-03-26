2児の母・木下優樹菜“食べるスープ”添えた手作り弁当公開「満足感ありそう」「温かみを感じる」の声
【モデルプレス＝2026/03/26】元タレントの木下優樹菜が3月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。
【写真】芸人の30代元妻「満足感ありそう」スープ＆鶏手羽中などの手作り弁当
木下は、ラップに包まれたおにぎりやフレッシュないちごが入ったデザートケースなどが並んだ写真を投稿。弁当箱には、しっとりと仕上がった鶏手羽中が重ねて盛り付けられている。スープジャーには「白菜の豚肉エリンギ巻き すぅぷ」と存在感のある具材が入ったスープが詰められており、白菜には味がしっかりと染みた様子が伺える。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「温かみを感じる」「満足感ありそう」「おにぎり2種類なの嬉しい」などの声が上がっている。
木下は、お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】芸人の30代元妻「満足感ありそう」スープ＆鶏手羽中などの手作り弁当
◆木下優樹菜“食べるスープ”添えた手作り弁当披露
木下は、ラップに包まれたおにぎりやフレッシュないちごが入ったデザートケースなどが並んだ写真を投稿。弁当箱には、しっとりと仕上がった鶏手羽中が重ねて盛り付けられている。スープジャーには「白菜の豚肉エリンギ巻き すぅぷ」と存在感のある具材が入ったスープが詰められており、白菜には味がしっかりと染みた様子が伺える。
◆木下優樹菜の投稿に「満足感ありそう」の声
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「温かみを感じる」「満足感ありそう」「おにぎり2種類なの嬉しい」などの声が上がっている。
木下は、お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】