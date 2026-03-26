「弟がいる女性っていいな」とデート中に感じた魅力９パターン
家族構成がその人の性格に与える影響はいろいろありますが、なかでもデート中に見せる「弟がいる女性」の特有の行動が、男性にとって魅力的に映ることは多いようです。では、世の男性達は弟を持つ女性のどんなところにキュンとするのでしょう？ そこで今回は『スゴレン』男性読者へのアンケートを参考に、「『弟がいる女性っていいな』とデート中に感じた魅力」をご紹介します。
【１】ノープランのデートでも仕切りをまかせられる
「女の子にありがちな『私を楽しませて！』っていうスタンスでデートに来ない」（３０代男性）というように、ときにはデートをリードしてもらえることも、男性には新鮮に映るようです。間違っても「ボスキャラ」口調で仕切って、幻滅されないようにしましょう。
【２】たまに頼られたとき、ふだん見られない女らしさにグッとくる
「いつもしっかりしている彼女の弱いとこ見ると、俺が守ってやらなきゃーとテンションあがった」（２０代男性）というように、女性がふと見せるギャップに魅かれるという声もあります。仕事の悩みを相談するなど、たまには上手に甘えて、男性の保護本能をかきたててみましょう。
【３】デート中に漫画を読んでも、スネたりしない
「ある意味、俺ペースでも許してくれる」（１０代男性）というように、弟がいる女性の、男性の子どもっぽい態度を受け入れてくれるところがありがたいようです。しかし、男のワガママを毎回許して、都合のいい存在として扱われないようにしましょう。
【４】相手の弟とも遊びやすく、家庭的な面を見られる
「弟とも仲良くて、いい姉ちゃんだなぁっていつも思う」（２０代男性）というように、女性が家族に接しているときの温かさを見て、ますますホレたという男性もいます。ただ、「弟に優しすぎて嫉妬した」という意見もあるので、家族と一緒のときも彼を第一に考えてあげましょう。
【５】金がないときでも、気負わなくてすむ
「金欠だって白状したら、『鍋デートしよ！』って、材料買って部屋に来てくれた」（２０代男性）というように、等身大の自分を見せてフォローしてもらえる相手は、男性にとって貴重でしょう。ただし、男性に一方的に甘えられてばかりの関係に陥らないようにしたいものです。
【６】サバサバしているところが、母親にもウケがいい
「ウチに遊びに来たとき、男の中で育った姉御肌気質を母親が気に入ったみたい」（３０代男性）というように、「母親からの高評価」に、男性は気持ちを後押しされるようです。気取ったところがない性格はいいとしても、ガサツさは見せないようにしましょう。
【７】自分の男友達とも盛り上がって遊んでくれる
「弟と遊び慣れているから、男数人とスポーツを観に行っても、同じノリで大声出してはしゃげた」（２０代男性）などと、男同士のつきあいに溶け込んでくれやすいことも魅力のようです。ドリンクを人数分持っていくなど、女性ならではの気遣いも見せておきましょう。
【８】初デートでも、親しげにトークがはずむ
「会話に妙な間が空かなくて、ヘンな緊張感がなかった」（１０代男性）というように、男性との会話に慣れている点が、デート相手として気楽なようです。しかし、二人の関係を一歩進めるためには、「女性」を意識させることが大切なので、男まさりな口調は避けたほうがいいでしょう。
【９】「姉さんキャラ」で甘えさせてくれる
「食べこぼしたら、『もうダメよー』なんて軽く叱ってくれる」（３０代男性）というように、弟がいる女性の母性的で面倒見のいいところが、男性にはたまらないようです。ただし、世話を焼きすぎると恋人関係が安定する頃には、単に小うるさい女とうつるかもしれません。
ほかにも、弟がいる女性の魅力を知っていたら教えてください。皆さんのご意見をお待ちしています。（中村友紀）
【１】ノープランのデートでも仕切りをまかせられる
「女の子にありがちな『私を楽しませて！』っていうスタンスでデートに来ない」（３０代男性）というように、ときにはデートをリードしてもらえることも、男性には新鮮に映るようです。間違っても「ボスキャラ」口調で仕切って、幻滅されないようにしましょう。
「いつもしっかりしている彼女の弱いとこ見ると、俺が守ってやらなきゃーとテンションあがった」（２０代男性）というように、女性がふと見せるギャップに魅かれるという声もあります。仕事の悩みを相談するなど、たまには上手に甘えて、男性の保護本能をかきたててみましょう。
【３】デート中に漫画を読んでも、スネたりしない
「ある意味、俺ペースでも許してくれる」（１０代男性）というように、弟がいる女性の、男性の子どもっぽい態度を受け入れてくれるところがありがたいようです。しかし、男のワガママを毎回許して、都合のいい存在として扱われないようにしましょう。
【４】相手の弟とも遊びやすく、家庭的な面を見られる
「弟とも仲良くて、いい姉ちゃんだなぁっていつも思う」（２０代男性）というように、女性が家族に接しているときの温かさを見て、ますますホレたという男性もいます。ただ、「弟に優しすぎて嫉妬した」という意見もあるので、家族と一緒のときも彼を第一に考えてあげましょう。
【５】金がないときでも、気負わなくてすむ
「金欠だって白状したら、『鍋デートしよ！』って、材料買って部屋に来てくれた」（２０代男性）というように、等身大の自分を見せてフォローしてもらえる相手は、男性にとって貴重でしょう。ただし、男性に一方的に甘えられてばかりの関係に陥らないようにしたいものです。
【６】サバサバしているところが、母親にもウケがいい
「ウチに遊びに来たとき、男の中で育った姉御肌気質を母親が気に入ったみたい」（３０代男性）というように、「母親からの高評価」に、男性は気持ちを後押しされるようです。気取ったところがない性格はいいとしても、ガサツさは見せないようにしましょう。
【７】自分の男友達とも盛り上がって遊んでくれる
「弟と遊び慣れているから、男数人とスポーツを観に行っても、同じノリで大声出してはしゃげた」（２０代男性）などと、男同士のつきあいに溶け込んでくれやすいことも魅力のようです。ドリンクを人数分持っていくなど、女性ならではの気遣いも見せておきましょう。
【８】初デートでも、親しげにトークがはずむ
「会話に妙な間が空かなくて、ヘンな緊張感がなかった」（１０代男性）というように、男性との会話に慣れている点が、デート相手として気楽なようです。しかし、二人の関係を一歩進めるためには、「女性」を意識させることが大切なので、男まさりな口調は避けたほうがいいでしょう。
【９】「姉さんキャラ」で甘えさせてくれる
「食べこぼしたら、『もうダメよー』なんて軽く叱ってくれる」（３０代男性）というように、弟がいる女性の母性的で面倒見のいいところが、男性にはたまらないようです。ただし、世話を焼きすぎると恋人関係が安定する頃には、単に小うるさい女とうつるかもしれません。
ほかにも、弟がいる女性の魅力を知っていたら教えてください。皆さんのご意見をお待ちしています。（中村友紀）