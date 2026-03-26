日本でも最新スマホ「Galaxy S26」や「Galaxy S26+」、「Galaxy S26 Ultra」のAirDrop対応が提供開始！iPhoneなどとファイル共有が可能に
|日本のSamsung Galaxy S26シリーズでもiPhoneなどのAirDropに対応するソフトウェアが提供開始！
Samsung Electronics（以下、Samsung）の日本法人であるサムスン電子ジャパンは26日、Samsungが展開する「Galaxy」ブランドにおける最新フラッグシップスマートフォン（スマホ）「Galaxy S26」および「Galaxy S26+」、「Galaxy S26 Ultra」の日本向け製品において新たにファイル共有機能「Quick Share」がAppleのiPhoneやiPadなどのファイル共有機能「AirDrop」に2026年3月26日（木）より対応するとお知らせしています。なお、今後はGalaxy S26シリーズ以外の機種についてはAirDropへの対応を進めていく予定です。
なお、現時点ではオープン市場向けメーカー版（いわゆる「SIMフリーモデル」）「Galaxy S26（型番：SM-S942Q）」および「Galaxy S26+（型番：SM-S947Q）」、「Galaxy S26 Ultra（型番：SM-S948Q）」、楽天モバイル向け「Galaxy S26（型番：SM-S942C）」と「Galaxy S26+（型番：SM-S947C）」、「Galaxy S26 Ultra（型番：SM-S948C）」についてはソフトウェア更新の案内はありませんが、それぞれすでにソフトウェア更新が提供されています。
Quick ShareはSamsungのGalaxy製品において写真や動画、ドキュメントなどのファイルを素早くかつ安全に、そして簡単に共有できる機能で、Bluetoothを通じた近くにある製品へのプッシュ通知のほか、QRコードやリンクを介して遠くにある製品とも距離に関係なく共有することができます。また従来はAndroid搭載機種でのみにてBluetoothを通じたプッシュ通知での共有が可能でしたが、今回より対応するiPhoneやiPadなどともAndroid搭載機種と同様にBluetoothを通じたデータ共有が可能になりました。
これにより、QRコードやリンクを通じた共有は1度に最大1000件のファイルのみ送信可能でしたが、ファイルの件数やサイズに制限なく、快適に送受信できるようになりました。なお、利用するにはiPhoneなどにてAirDropの設定で「すべての人（10分間のみ）」にし、AndroidにてQuick Shareで「付近のデバイスに送信」からiPhoneやiPaddなどを選んで送信します。Quick ShareとAirDropの連携はすでにGoogleのPixel 10シリーズなどで利用可能でしたが、SamsungのGalaxyでも順次対応するほか、他のメーカーにも拡大していく見込みのため、より便利にファイル共有ができるようになりそうです。
・(Galaxy) Quick Shareでファイルを共有する方法を教えてください。
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・Galaxy S26 / Galaxy S26 Ultra / Galaxy S26 + をご利用中のお客様へ（2026年3月26日） | スマートフォン・携帯電話 | ソフトバンク
＜更新内容＞
・「Quick Share」が「AirDrop」に対応いたします。
※ 詳細についてはサムスンの公式ホームページをご参照ください。
・セキュリティ更新（設定メニューのセキュリティパッチレベルが2026年2月になります。）
＜ビルド番号＞
・Galaxy S26 SC-51G
BP4A.251205.006.SC51GOMU1AZCF
・Galaxy S26+ SC-52G
BP4A.251205.006.SC52GOMU1AZCF
・Galaxy S26 Ultra SC-53G
BP4A.251205.006.SC53GOMU1AZCF
・Galaxy S26 SCG36
BP4A.251205.006.SCG36KDU1AZCF
・Galaxy S26+ SCG38
BP4A.251205.006.SCG38KDU1AZCF
・Galaxy S26 Ultra SCG37
BP4A.251205.006.SCG37KDU1AZCF
・Galaxy S26 SM-S942Z
BP4A.251205.006.S942ZSCU1AZCF
・Galaxy S26+ SM-S947Z
BP4A.251205.006.S947ZSCU1AZCF
・Galaxy S26 Ultra SM-S948Z
BP4A.251205.006.S948ZSCU1AZCF
Samsung Galaxy S26 256GB｜スカイブルー｜Galaxy AI対応｜SIMフリースマホ 本体 端末｜FeliCa対応｜Samsung純正 国内正規品｜6.3インチ｜軽量約167g｜IP68防水防塵｜フルHD+｜バッテリー 4,300mAh｜SM-S942QLBESJP
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Samsung Galaxy S26+ 256GB｜スカイブルー｜Galaxy AI対応｜SIMフリースマホ 本体 端末｜FeliCa対応｜Samsung純正 国内正規品｜6.7インチ｜軽量約190g｜IP68防水防塵｜QHD+｜バッテリー 4,900mAh｜SM-S947QLBASJP
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2026-03-12
Samsung Galaxy S26 Ultra 256GB｜スカイブルー｜Galaxy AI対応｜SIMフリースマホ 本体 端末｜FeliCa対応｜Samsung純正 国内正規品｜6.9インチ｜軽量約214g｜IP68防水防塵｜QHD+｜バッテリー 5,000mAh｜SM-S948QLBASJP
サムスン(Samsung)
2026-03-12
記事執筆：memn0ck
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