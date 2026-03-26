3月27日に開幕するプロ野球。球界OBはセ・リーグの順位をどう予想するのか。辛口評論で知られる阪神OBの江本孟紀氏（78）だが、戦力不足から下位予想の多い今季の巨人について、意外にも「2位」と予想する。その真意は。

【表】江本孟紀氏の2026年セ・リーグ順位予想

【江本氏の順位予想】

1位＝阪神、2位＝巨人、3位＝DeNA、3位＝中日、3位＝広島、6位＝ヤクルト

日本シリーズは阪神対日本ハムのカードを期待しますが、巨人対ソフトバンクもあり得ますよ。

ファンも評論家も巨人のBクラス予想が多いですが、巨人を追い抜くチームがどこかと考えると、意外と見当たらない。じわじわと整備してきた投手陣に、打線をどのように組み合わせ、どのような野球をするのか次第。阿部慎之助監督の才能が問われるシーズンだから、「しっかりやれ」と言いたい。

4番・岡本和真（29）の抜けた穴は埋まりません。打線は新加入の松本剛（32）、プロ2年目の浦田俊輔（23）、泉口友汰（26）、キャベッジ（28）、ダルベック（30）と繋ぐオーダーでなんとか1点、2点を奪って、徹底的に守る野球をしたほうがいい。

投手はできる限り先発完投を目指す。これは日本ハム方式で、阿部監督は新庄剛志監督の野球を真似たらいいと思います。勝ちを急いで投手を早く代えたり、野手を「打てないから」と辛抱できずにコロコロ代えたりするのは一番よくない。

投手陣は、新外国人のウィットリー（28）やマタ（26）、ドラ1の竹丸和幸（24）、ドラ3の山城京平（22）が戦力として期待できそうなところに、楽天から則本昂大（35）が加わった。先発に最低7回まで投げさせることができれば、なんとかなると思います。

1位の予想は阪神ですが、選手個々の力は昨季がピーク。藤川球児監督は前川右京（22）のような若手を使おうとするが、レギュラーに代わる選手が実はいない。打線で期待できるのは森下翔太（25）、サトテル（佐藤輝明、27）くらいでは。

先発投手陣は村上頌樹（27）はじめコマが揃っているが、阪神首脳陣が頭を痛めているのが、石井大智（28）がいないこと。昨季も、石井が登板した試合の3割で打たれていたら、阪神は優勝していません。8回に石井が点差をつけたまま抑えることができたから、9回に出てくる岩崎優（34）も抑えることができた。

岩崎も僅差ではプレッシャーがかかるうえ、30代半ばで年々力も落ちている。今季は8、9回を完全に抑える投手がいないのが辛いところですね。

昨季以上の戦い方ができないため連覇は難しいはずだが、それでも阪神を超えるチームがないのがセ・リーグの問題です。

※週刊ポスト2026年4月3日号