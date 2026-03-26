「ＪＥＲＡ セントラル・リーグ公式戦 ２０２６」の開幕前日共同記者会見が２６日、マツダスタジアムで行われた。２７日の開幕戦（マツダスタジアム）で中日と対戦する広島・新井貴浩監督は、期待する選手に２年目・佐々木を指名。「打点をたくさんあげてほしい」と期待を寄せた。また、新人４人が開幕１軍入りしたここまでの手応えを「分からない」としながらも「戦いながら成長していきたい」と力を込めた。

以下は共同会見の新井監督の一問一答

―開幕に向け

「あしたからいよいよ開幕しますので、しっかりと頑張っていきたいと思います」

―開幕投手、託した思いは

「床田です。彼にとって初めての開幕投手になるんですけど、思い切って投げてもらいたいなと思います」

―中日の印象

「投手陣もいいですし、中軸を打つ選手、細川くん、上林くんら長打力もある。若い選手が育ってきている強いチームだと思います」

―相手先発・柳に対しては

「経験も実績もある素晴らしい投手だと思います。コントロールもいい。打者との間合いの取り方も上手。受け身にならずに、若い選手が多く出ると思うんですけど、どんどん攻めていってもらいたいな思います」

―期待している選手

「２年目の佐々木泰です。ランナーを置いた場面でたくさん回ってくると思うので、打点をたくさん挙げてもらいたいな、と期待したいと思います」

―ここまでの手応え

「投手も野手も新人が２人（１軍に）入ってます。彼らはあしたからプロ野球がスタートしますので、未知数で計算できない。そういう意味で手応えは分からないですけど、今までいた選手はルーキーに負けないように頑張ってほしいですし、戦いながら成長していきたいと思います」

―今季へ意気込み

「一戦一戦集中して、１番上を目指して頑張りたいなと思います」