無印の399円〜“水に強い巾着”が万能すぎ！ジップロックの弱点を克服した「絶妙な透け感と丈夫さ」に大満足｜無印良品週間に買いたいもの
プールや温泉、ジム帰り。濡れたタオルや水滴のついたコスメをそのままバッグに入れるのは、ちょっと抵抗ありませんか？
そんな日常の小さなストレスを解消してくれたのが、無印良品の「TPU巾着」。水に強い素材だから、濡れたものを気にせずポンと入れられるのが最大の魅力です。「これ1枚あるだけで安心感が全然違う」と感じる、地味だけど手放せないアイテムで、これから迎える夏にはさらに大活躍しそうです。
◆耐水性と耐久性に優れた、TPU素材の魅力
「TPU巾着」のサイズは用途に合わせて選べる3種類。
●Sサイズ（約20×27cm）：399円（税込）
●Mサイズ（約25×34cm）：499円（税込）
●Lサイズ（約30×41cm）：599円（税込）
TPU素材は、熱可塑性ポリウレタンという、プラスチックの強さとゴムの柔らかさを合わせ持つ素材で、日常使いにぴったりの弾力があります。耐水性に優れているため、水回りやレジャーにも最適！ 摩擦にも強く劣化しにくいのも大きなメリットなんです。
ちょうど良いマットな透け感で「見えすぎないけど何が入っているか分かる」というのも使いやすく、着替えなどを入れて持ち運ぶ際にも活躍します。
耐水性もあるので、汚れてもサッと拭き取りやすく、濡れた水着を持ち帰る際には本当に便利！ 夏のレジャーはこれなしでは心配になるほど、愛用しています。
ストッパーの色がS・M・Lで違うのも見分けやすくて嬉しいポイントです。軽いのはもちろん、畳めば小さくなるので持ち運びにも困らない、まさに理想の巾着です。
◆ジップ付き袋の不満を解消する使い勝手
普段の旅行やお出かけでは、荷物の仕分けにジップロックを使用しているという方も多いのではないでしょうか。筆者も「TPU巾着」に出会うまではジップロックを愛用していましたが、「何度か使うとボロボロになってしまう」「中身を入れるとジップが閉まらない」といったストレスがありました。
実際に使用してみて「出し入れがしやすい」というメリットもあり、何より子どもでも使いやすいと感じました。
Lサイズには水着、Mサイズにはサンダル、Sサイズには衛生用品を入れてみました。これさえあれば、濡れたものや汚れものを入れる際にもバッグが汚れる心配がないので、安心してお出かけできそうです。
◆サイズ違いで揃えたい、究極の整理アイテム
見た目はシンプルなのに、一度使うと手放せなくなる無印良品の「TPU巾着」。
サイズ違いでそろえておくと用途ごとに使い分けできて、生活の“ごちゃつき”が一気に整います。「なんとなくポーチを使っている人」ほど、その使いやすさに驚くはず。荷物の整理が苦手な方、ポーチ難民の方には一度試してみてほしいアイテムです。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
2026年3月20日（金）から3月30日（月）の期間、全国の無印良品の店舗限定で「無印良品週間」を開催中。無印良品メンバーを対象に全品（※一部商品除く）10％オフになります。
＜写真・文／鈴木風香＞
【鈴木風香】
フリーライター・記者。ファッション・美容の専門学校を卒業後、アパレル企業にて勤務。息子2人の出産を経てライターとして活動を開始。ママ目線での情報をお届け。Instagram:＠yuyz.mama
そんな日常の小さなストレスを解消してくれたのが、無印良品の「TPU巾着」。水に強い素材だから、濡れたものを気にせずポンと入れられるのが最大の魅力です。「これ1枚あるだけで安心感が全然違う」と感じる、地味だけど手放せないアイテムで、これから迎える夏にはさらに大活躍しそうです。
「TPU巾着」のサイズは用途に合わせて選べる3種類。
●Sサイズ（約20×27cm）：399円（税込）
●Mサイズ（約25×34cm）：499円（税込）
●Lサイズ（約30×41cm）：599円（税込）
TPU素材は、熱可塑性ポリウレタンという、プラスチックの強さとゴムの柔らかさを合わせ持つ素材で、日常使いにぴったりの弾力があります。耐水性に優れているため、水回りやレジャーにも最適！ 摩擦にも強く劣化しにくいのも大きなメリットなんです。
ちょうど良いマットな透け感で「見えすぎないけど何が入っているか分かる」というのも使いやすく、着替えなどを入れて持ち運ぶ際にも活躍します。
耐水性もあるので、汚れてもサッと拭き取りやすく、濡れた水着を持ち帰る際には本当に便利！ 夏のレジャーはこれなしでは心配になるほど、愛用しています。
ストッパーの色がS・M・Lで違うのも見分けやすくて嬉しいポイントです。軽いのはもちろん、畳めば小さくなるので持ち運びにも困らない、まさに理想の巾着です。
◆ジップ付き袋の不満を解消する使い勝手
普段の旅行やお出かけでは、荷物の仕分けにジップロックを使用しているという方も多いのではないでしょうか。筆者も「TPU巾着」に出会うまではジップロックを愛用していましたが、「何度か使うとボロボロになってしまう」「中身を入れるとジップが閉まらない」といったストレスがありました。
実際に使用してみて「出し入れがしやすい」というメリットもあり、何より子どもでも使いやすいと感じました。
Lサイズには水着、Mサイズにはサンダル、Sサイズには衛生用品を入れてみました。これさえあれば、濡れたものや汚れものを入れる際にもバッグが汚れる心配がないので、安心してお出かけできそうです。
◆サイズ違いで揃えたい、究極の整理アイテム
見た目はシンプルなのに、一度使うと手放せなくなる無印良品の「TPU巾着」。
サイズ違いでそろえておくと用途ごとに使い分けできて、生活の“ごちゃつき”が一気に整います。「なんとなくポーチを使っている人」ほど、その使いやすさに驚くはず。荷物の整理が苦手な方、ポーチ難民の方には一度試してみてほしいアイテムです。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
2026年3月20日（金）から3月30日（月）の期間、全国の無印良品の店舗限定で「無印良品週間」を開催中。無印良品メンバーを対象に全品（※一部商品除く）10％オフになります。
＜写真・文／鈴木風香＞
【鈴木風香】
フリーライター・記者。ファッション・美容の専門学校を卒業後、アパレル企業にて勤務。息子2人の出産を経てライターとして活動を開始。ママ目線での情報をお届け。Instagram:＠yuyz.mama