3月24日朝、中国大使館は刃物を持って敷地内に侵入した陸上自衛隊の3等陸尉・村田晃大容疑者（23）の身柄を警視庁に引き渡した。幸い、けが人はなく警視庁は同日夜に男を建造物侵入の疑いで逮捕。現役の自衛官が起こした事案ということもあり、中国側は強い懸念を示している。

【写真】直撃した岡山にある容疑者の実家、物々しい雰囲気が漂う中国大使館前の様子も。

中国大使館は東京都港区にある。都内にある公館の中でも特に警備が厳重な建物のひとつだ。周囲は2メートル近い塀で囲まれ、敷地の外では24時間、日本の警察官が警備にあたっている。大手紙社会部記者が事件の経緯を解説する。

「容疑者は陸上自衛隊えびの駐屯地の所属隊員です。事件前日の昼、男は駐屯地を出発し、高速バスと新幹線を使い東京に。当日は無断欠勤だったそうです。

大使館に着くと、敷地に隣接する建物の未施錠の場所に入り、塀を乗り越えて侵入。村田容疑者は手にけがをしており、有刺鉄線のある部分も経由して侵入したとみて、警視庁が侵入経路の捜査を進めている。

逮捕容疑では9時ごろに侵入したとなっていますが、それまでの詳しい経緯は不明です。大使館の職員に取り押さえられ、警視庁に身柄を引き渡されるまでの間、拘束されていた可能性もある」

男は容疑を認め、動機についても語っているという。

「関係者によれば、容疑者は侵入の理由を『中国大使に面会して日本に対する強硬発言を控えてほしいと伝えるため』と説明しているそうです。凶器については『植え込みに置いた』と話し、『意見が受け入れられない場合、（刃物で）自決して相手を驚かせようとした』などとも供述している」（同前）

一方、日本側の情報では触れられていない部分もある。真相は定かではないが、中国大使館は当時の状況についてこう説明するとともに、事案を強く非難している。

〈3月24日午前、自衛隊の現役幹部を自称する不法者が塀を乗り越え、中国駐日本大使館に強引に立ち入った。この人は自身の行為が違法であることを認め、いわゆる「神がみに代わって」中国外交官を殺害すると脅迫した。この事件に対し、中国側は驚きを禁じえなく、日本側にはすでに厳重な申し入れを行い、強く抗議した〉（3月24日17時29分中国大使館公式Xより）

3等陸尉というと一般的に"幹部"と呼ばれる階級だ。村田容疑者は一般の大学を卒業後、陸上自衛隊幹部候補生学校に入校。卒業し、駐屯地に配属された矢先に事件を起こした。

弱冠23歳で「エリート自衛官」になったばかりの男は、なぜ事件を起こしたのか。取材班はルーツを探るべく男の地元を訪れた。

村田容疑者の母親に直撃

村田容疑者は2002年、岡山県倉敷市に生まれた。SNSでは、犯行の動機などから「生育の過程で"極右思想"に影響されたのではないか」といった投稿も多い。しかし家庭環境は安定していたという。前出とは別の大手紙記者が語る。

「関係者によれば、ごく普通の両親のもとで育ったという話です。現状、犯行や"反中思想"を匂わせるSNS投稿などもなく、警視庁は動機の解明をさらに進める予定です」

男の生家はJR倉敷駅から車で20分ほど。田畑に囲まれた、閑静な住宅街の一角にある。NEWSポストセブン取材班が3月26日午前、容疑者の生家を訪ねると、母親がドア越しに消え入るような声で応対した。

──息子さんが中国大使館で起こした事件についてお聞きしにきました。

「申し訳ありません。お話しするようなことはできないんですよ。（憔悴した声色で）このたびはご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした、本当に……」

──事件の直前に連絡などは。

「ありませんでした」

──最近、思い詰めた様子などはありましたか。

「なかったです……。どうしてこんなことになったのかわかりません」

──大学ではどんな様子で。

「すみません。それはお答えできません」

──息子さんのために東京に行かれるご予定は。

「いろいろと立て込んでおりまして……。本当に申し訳ありません」

外交問題にも発展しうる大事件。中国側は事件の徹底調査と関係者の処分を日本側に強く求めている。