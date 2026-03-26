MBS、26年目『せやねん！』に新レギュラー 豪快キャプテン＆ジョックロックがロケコーナーを担当
大阪・MBSは2026年4月期の改編内容について発表した。26年目に突入する同局の情報・バラエティー番組『せやねん！』（毎週土曜 前9：25 ※関西ローカル）の新レギュラーとしてお笑いコンビの豪快キャプテンとジョックロックが4月から出演する。
新コーナーを担当 色違いのオーバーオール姿の豪快キャプテン
ダブルヒガシとカベポスターが3月で番組を卒業し、4月から豪快キャプテンとジョックロックが新レギュラーとして。午後のロケコーナーを担当する。
新コーナー「人気エリアを大満喫 豪快キャプテンの3択散歩」は、豪快キャプテンが人気エリアを町ブラしながら3択クイズ対決。「ジョックロックのどこまで行ける？ご縁旅」は、ジョックロックがヒッチハイクでどこまで遠くに行けるのかに挑戦する。
さらに、アナウンサーも交代。「今週の気になるお金！」のコーナーを入社7年目の山崎香佳アナ、「どこいこ？」のコーナーを入社2年目の上田芹莉アナが担当する。
【出 演】
＜MC＞ トミーズ
アキナ、かつみさゆり、チュートリアル徳井、酒井藍、小嶋花梨、狩野恵輔、スマイル、ドーナツ・ピーナツ、豪快キャプテン、ジョックロック、井上雅雄アナ、山崎香佳アナ、上田芹莉アナほか
新コーナーを担当 色違いのオーバーオール姿の豪快キャプテン
ダブルヒガシとカベポスターが3月で番組を卒業し、4月から豪快キャプテンとジョックロックが新レギュラーとして。午後のロケコーナーを担当する。
さらに、アナウンサーも交代。「今週の気になるお金！」のコーナーを入社7年目の山崎香佳アナ、「どこいこ？」のコーナーを入社2年目の上田芹莉アナが担当する。
【出 演】
＜MC＞ トミーズ
アキナ、かつみさゆり、チュートリアル徳井、酒井藍、小嶋花梨、狩野恵輔、スマイル、ドーナツ・ピーナツ、豪快キャプテン、ジョックロック、井上雅雄アナ、山崎香佳アナ、上田芹莉アナほか