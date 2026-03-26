■第98回選抜高校野球大会 第8日・第3試合 2回戦 大阪桐蔭 6ー5 三重 延長10回タイブレーク （26日 甲子園）

大阪桐蔭（大阪）は三重（三重）に勝利。2年ぶりの8強入りとなった。三重は4強入りした18年以来、8年ぶりのベスト8とはならなかった。次戦は大会9日目（27日）第4試合に英明（香川）と対戦する。初回に藤田大翔（3年）の適時打で先制。先発の吉岡貫介（3年）はその裏に四球で出した走者を還され、2点を失う。2回、仲原慶二（2年）、中西佳虎（3年）の連打で勝ち越し。その後はリードを広げるも1点差まで迫られ、8回に犠飛で同点に追いつかれる。延長10回、中島斉志（2年）の中犠飛で1点勝ち越し。6ー5で勝利した。

大阪桐蔭は2年ぶり16回目の出場。春は4回、夏は5回の優勝経験がある。秋は県大会優勝、近畿大会はベスト4まで進んだ。三重は8年ぶり14回目の出場。センバツは1969年に1度優勝を果たしている。秋は県大会優勝、東海大会では準優勝。

両校は2014年夏決勝と2018年春準決勝で対戦している。14年夏決勝では三重が5回まで3ー2とリードを奪う展開も、7回に勝ち越され3ー4で敗戦。18年春準決勝も三重が2ー1と終盤までリードも、9回裏に追いつかれ試合は延長戦に。12回裏にサヨナラ打を許し2ー3で敗戦した。

初戦の熊本工（熊本）との対戦では、背番号10をつけた左腕・川本晴大（2年）が9回150球を投げ完封勝利。被安打はわずか3、14個の三振を奪う好投を見せた。打線は中盤に相手投手に封じられる場面が目立ったが、終盤8、9回に集中力を見せた。背番号20の4番・谷渕瑛仁（3年）が2打点を挙げる活躍。

初回、大阪桐蔭は四球と3番・内海竣太（3年）の右安で一、二塁のチャンスを作る。5番・藤田が中前適時打を放ち1点を先制する。

先発は背番号1右腕・吉岡。初戦は登板がなかった。秋は6試合に登板し3完封、計34回を投げ49奪三振、失点はわずか4（自責点2）で防御率は0.53という成績。

初回、先頭打者に四球を与えると、1死二塁のピンチ。その後も2者連続四球を与え満塁となると、5番・立松宗馬（3年）に右前適時打を浴び1ー1の同点に追いつかれる。尚も満塁で併殺崩れの間に1点失い、1ー2と逆転を許す。

大阪桐蔭は2回、1死から死球で走者を出すと、小吹玲央（2年）が右安を放ち一、三塁とする。1番・仲原が三塁手強襲の適時打を放ち2ー2の同点に追いつく。2番・中西も左前適時打で続き、3ー2と勝ち越し。

3回、大阪桐蔭は四球と7番・岡安凌玖（3年）の右安で一、三塁のチャンスを作る。代わった船橋昊（2年）に対し中島が中前適時打を放ち4ー2とリードを広げる。

大阪桐蔭は4回も四球から二盗などでチャンスを作り、4番・谷渕が右中間を破る適時二塁打を放ち5ー2。

その裏、吉岡は2死から四球で走者を出すと、9番・中森仁瑚（3年）に右翼線二塁打を放たれ二、三塁のピンチ。すると吉岡が2連続暴投で2者の生還を許し、5ー4とされる。

5回、吉岡は暴投と2つの四球を出したところで降板。4回1/3を109球、2被安打、5奪三振、7四球、4暴投、4失点で降板。代わった背番号11・石原慶人（3年）は後続を断ち無失点で切り抜ける。

大阪桐蔭は5回以降、毎回走者を出しながらもあと一本が出ず、8回まで得点することができない。

8回、石原は1死から5番・立松に左安、続く打者に四球、暴投で1死二、三塁と一打逆転のピンチを招く。続く打者は中犠飛で5ー5の同点に追いつかれる。2死二塁となったところで左腕の小川蒼介（3年）にスイッチ。続く打者を内野ゴロに打ち取る。

9回裏、小川は先頭打者に四球、犠打でランナー二塁とされ、2死から左安を浴びるも、左翼手・仲原の好返球で二塁走者を本塁で刺しサヨナラのピンチを切り抜ける。

無死一、二塁から始まった10回、大阪桐蔭は暴投で二、三塁とし、中島の中犠飛で勝ち越し6ー5。

その裏、小川が無失点に抑え試合終了。