今や私たちのワードローブに欠かせない存在となったユニクロ。その豊富なラインナップから、話題の新商品や見逃せないお値下げ品をご紹介！※商品価格は３月26日現在

【写真】カラバリはこの３色。どれにするか迷う…

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春におすすめの一着

今回、ご紹介したいのはズバリ「ハリントンジャケット」です。

毎シーズン、多種多彩なアウターが販売されるユニクロ。なかでもトレンドと高品質の両立で話題の商品がこのジャケットなんです。

さっそく「ハリントンジャケット」について、ユニクロのホームページの商品紹介を見てみます。すると…

＜縦横の糸を変えた高密度織りで、ナチュラルなシワ感と上品さ、適度なハリとソフトな風合いの生地＞

＜裏地は表地の色に合わせたオリジナルチェックを使用＞

＜裾と袖口はリブ付き。スタンドカラーの見返しにもリブを使い、肌あたりがよい＞

＜フロントファスナーを隠して、すっきりと見える＞

といった紹介が。

レビューに集まった声

続いてユニクロ公式オンラインストアに寄せられた口コミを調べてみます。すると…。

「ユニクロ、最近の傑作」

「どんなコーディネートにも合わせやすくて驚いています。デニムでカジュアルに着るのもいいし、スラックスと合わせて少しきれいめにまとめても決まります」



写真：ユニクロ公式ホームページより

「店頭で実物を見てみましたが、デザインは有名ブランドのものと遜色無く、むしろ格好いいくらいでした」

「他のアパレルブランドなら倍くらいの価格がするのではないかと思われます」

「オーソドックスで品質も確か。直ぐに購入を決めました」

「男らしさの具現化」

「若い人もそうでない人もイケます笑」

「重すぎず軽すぎず、春や秋の肌寒い時期にサッと羽織るのに最高の一着」

「ベージュだけ顔立ちや着こなしによっては作業着見え注意」

「春先に大活躍間違いなしです。着やすく、カラーも良いです」

などなど。こちらもまさに絶賛の嵐のようです。

現在値下げ中

とにかく購入した方から賞賛の声多数。

そのユニクロの「ハリントンジャケット」は3月26日現在5990円にて販売されています。これから薄手のアウターが活躍する季節の”春”を前に、これは絶対に見逃せない…。

カラーは＜ブラック＞＜ベージュ＞＜オリーブ＞の３色、サイズはXSから４XLまでの８種（オンライン限定を含む）。

まもなくやってくる春にしっかり活躍してくれそうなユニクロのハリントンジャケット。ぜひワードローブに取り入れてみてくださいね。

＜出典・写真＞

・ユニクロ公式オンラインストアおよび公式インスタグラムより