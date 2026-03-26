阪神・藤川監督が26日、東京ドームで行われたセ・リーグ開幕の前日会見に巨人・阿部監督とともに出席した。開幕カードのキーマンを聞かれた藤川監督は、「タイガースとしては、森下、佐藤、大山、中川。この3、4、5、6で勝負をかけたい。挑戦者として、竹丸投手に向かっていきます」と明言。高卒5年目の中川のスタメンを明言した。左翼に入ることが確実。

捕手は公表済みの坂本で、8番に入ることが濃厚。近本、中野は不動の1、2番のため、7番が有力な遊撃手をのぞいて、開幕オーダーを公言した形になった。

予告先発は、既に公表していた村上の名を挙げ「村上は2年連続にはなりますけど、私たちのチームは“慣れるな”と。常に新しい気持ちで挑戦者で戦うと言い続けて昨年来よりやっています。なので常に新しい気持ちでいますから、あす村上が勝負師として挑戦していく姿を楽しみにしています」と期待を込めた。

球団初のリーグ連覇を目指す今季が伝統の一戦で幕を開ける。藤川監督は「昨今はMLBの方も非常に人気が高いですけれど、この巨人と阪神、阪神と巨人という伝統は崩してはいけない。ファンの方のために、熱い勝負を1年間、繰り広げなければいけない。これは藤川球児というわけではなくて、阪神タイガースを代表する者として必ず勝負師として戦い抜くと、その一言に尽きます」と決意を込めた。