〽春の小川はさらさらいくよ――。

各地から桜の便りが届き始め、いよいよ春本番を迎えた。この季節に思わず口ずさんでしまうのが唱歌「春の小川」。そのモデルとなった川は、実は東京都渋谷区を流れていたらしい。春のぽかぽか陽気に誘われて、その面影を追ってみた。（浦上華穂）

渋谷区の小田急線・代々木八幡駅近くの線路沿いを北東に向かって歩いていくと、住宅や飲食店などが立ち並ぶ中に石碑が見えてくる。「春の小川記念碑」と記された碑は、長野県出身の国文学者・高野辰之（１８７６〜１９４７年）が「河骨（こうほね）川の岸べを散策し作詞した」と紹介している。

高野は「春の小川」の他に「故郷」「春が来た」「朧（おぼろ）月夜」などを作詞したことで知られる。区郷土博物館・文学館によると、長野県内で教師生活を送った後、１９０２年に上京。０８年から東京音楽学校（現・東京芸術大）に勤めるため、現在の渋谷区代々木で暮らしていたという。

石碑がある周辺には現在、歌詞にあるような景色は広がっていないが、同館の学芸員田原光泰さん（５６）は、「高野が暮らした当時は水田がまだ残っており、渋谷川の支流がいくつも流れていたようです」と教えてくれた。河骨川は宇田川の支流で、岸辺にスイレン科のコウホネという花が咲いていたことが名前の由来と言われている。川はその後、６４年の東京五輪開催を前に暗渠（あんきょ）化され、今は地下を通る直径４０センチほどの下水道管の中を水が流れているだけという。

地元・長野にも歌碑

一方、高野の地元・長野県中野市にも、「春の小川」の歌碑が存在している。同市内の「高野辰之記念館」が配布するガイドマップには、地元を流れる「斑川（はんがわ）」について、「春の小川とも言われています」と紹介している。碑が設置された経緯について、同館職員は「おそらく中野市と合併した旧豊田村が、地元出身の高野の功績をたたえるために建てたのではないか」と話す。

なぜ歌詞のモデルとされる川が二つ存在するのだろう。そもそも、「春の小川」は１９１２年に発表された文部省唱歌だが、高野は生前、「文部省唱歌は国のものである」として、自身が作詞したことは公表していなかった。

６０年代になって日本音楽著作権協会が、文部省唱歌の作者を明らかにしようとしたことを受け、家族らが春の小川や朧月夜などいくつかの作品について、高野の作詞であると表明。７３年に同協会から認定された経緯がある。

高野のひ孫の真由美さん（６８）は学生の頃、祖母がテレビなどの取材に対して「子どもの頃に父と渋谷の川のほとりを散歩した」として春の小川の由来を説明していたのを覚えている。

真由美さん自身は祖母から歌詞の由来を直接聞いたことはなかったが、「この辺りには昔キツネがいた」などと、当時ののどかな代々木の風景を話してくれたのを覚えているといい、「今の渋谷からはとても想像がつかない景色。結局どこがモデルになったのかは辰之になってみないと分からないですよね」と目を細める。

川の姿はなくなっても、歌は残り、渋谷区の人々に愛され続けている。

高野の自宅跡近くにある代々木山谷小学校は「春の小川の小学校」の愛称で親しまれ、５月には「春の小川の集い」を開催。児童たちは地元の人々らと共に、「春の小川はさらさら流る……」と、高野が作詞した当時の歌詞のまま「春の小川」を歌い継いでいる。

同校では３年前から、かつて河骨川のほとりにあった花から株分けされたコウホネを校内で育てている。毎年６〜９月頃になると、黄色い小さな花を咲かせるという。佐藤公信校長（６０）は「我が校のシンボルであり、自然を愛する心が育まれる歌だ。これからも大事に歌い継いでいきたい」と話した。