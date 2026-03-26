ヨネスケこと、落語家の桂米助（77）が、26日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。かつての人気コーナーで意外な人物と会っていたことを明かした。

ヨネスケが夕食時にアポなしで一般家庭を訪れて晩ご飯を試食する、日本テレビ系番組の人気コーナー「突撃！隣の晩ごはん」について、司会の黒柳徹子（92）が「全部で何軒くらい回ったんですか」と聞くと、ヨネスケは「6000軒は回っていますね」と答えた。

その中である人物と出会っていた。「高市早苗さん」と若手議員時代の高市首相に゛突撃して゛していたことが最近分かったという。「『突撃！隣の議員会館』っていうやつで。その時に（高市首相が）サバの塩焼きを食べていた、って」と、高市首相本人から聞いたと明かした。

ヨネスケは「僕は（突撃していたことを）つい最近まで知らなくて。大臣になってから」。そして「総理大臣が私の名前を覚えていてくれた。これはうれしかったですね。普通はね大臣になる方が覚えていませんですよ。それが覚えていてくれて」と話した。

高市氏の公式ホームページには、名物コーナーの看板ともいえる巨大しゃもじとともに高市氏とヨネスケが2ショットで写っている写真が「ヨネスケさんと」とのキャプションで掲載されている。しゃもじには「突撃! 議員会館の晩ごはん」と書かれている。