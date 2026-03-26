「今日好き」出身美女、新ヘアに絶賛の声「ハッシュカット似合いすぎてる」「大人っぽくて可愛い」
【モデルプレス＝2026/03/26】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた土屋惺来（つちや・せいら）が3月25日、自身のInstagramを更新。ヘアカットした姿を披露した。
【写真】「今日好き」出身17歳美女「大人っぽくて可愛い」ばっさりカットで印象ガラリ
土屋は「Beige haircolor」「軽くハッシュカットにしてみた〜」とつづり、ヘアカットとヘアカラーした姿を公開。暗めの髪色から明るめのベージュヘアになり、レイヤーの入ったヘアスタイルでガラリと雰囲気が変わっている。
この投稿にファンからは「ハッシュカット似合いすぎてる」「大人っぽくて可愛い」「お姉さんすぎて一瞬誰かわからなかった」「もっと好きになった」などといった声が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。土屋は「プサン編」「ドンタン編」に参加した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」出身17歳美女「大人っぽくて可愛い」ばっさりカットで印象ガラリ
◆土屋惺来、ヘアカットで雰囲気ガラリ
土屋は「Beige haircolor」「軽くハッシュカットにしてみた〜」とつづり、ヘアカットとヘアカラーした姿を公開。暗めの髪色から明るめのベージュヘアになり、レイヤーの入ったヘアスタイルでガラリと雰囲気が変わっている。
◆土屋惺来の投稿に反響
この投稿にファンからは「ハッシュカット似合いすぎてる」「大人っぽくて可愛い」「お姉さんすぎて一瞬誰かわからなかった」「もっと好きになった」などといった声が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。土屋は「プサン編」「ドンタン編」に参加した。（modelpress編集部）
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