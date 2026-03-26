ドル高圏でのもみ合い続く＝東京為替概況



26日の東京市場でドル円は高値圏でのもみ合いとなった。イラン情勢をにらんで前日の海外市場でドル高が優勢となり、ロンドン午前の158.70円台から159.50円まで上昇。高値圏で東京市場の朝を迎えると、そのままもみ合いに終始した。昼前後に159.54円を付けるなど高値を小幅に更新したものの、上値追いには慎重。押し目も159.33円までとなっており、落ち着いた動きとなった。

イラン情勢の先行き不透明感もあり、動きにくさがあった。リスク警戒の動きがドル高基調につながっているが、節目の160円手前ではドル売り注文が入っているとみられ、上値が抑えられた。



朝方にプラス圏で始まった日経平均はマイナスに転じたが、下げ幅はそれほど大きなものではない。もっとも韓国総合、香港ハンセンなどアジアの主要指数が軒並みマイナス圏となり、リスク警戒が見られた。



ユーロドルは前日のドル買いにより1.1550ドル台を付けると、今日は1.1553-1.1572ドルのレンジとなり、ユーロ安ドル高圏でのもみ合い。ポンドドルも1.3349-1.3371ドルのレンジにとどまっている。



クロス円も目立った動意は見られず。ユーロ円は184.22-184.48円、ポンド円は212.92-213.17円のレンジとなった。



MINKABUPRESS 山岡

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