ホワイトソックス村上宗隆 メジャー開幕へ向け最終調整 「自分と岡本さんで（日本人野手の）評価を上げられるように」



村上宗隆（c）SANKEI

＜03月25日(日本時間26日) ウィスコンシン州ミルウォーキー ＠アメリカン・ファミリー・フィールド＞

ホワイトソックスの村上宗隆（26）が、メジャー開幕を翌日に控え、敵地アメリカン・ファミリー・フィールドで最終調整を行った。

野手陣が続々とグラウンドに姿を見せる中、村上も合流。全体ミーティングの後、アップとキャッチボールをこなし、一塁の守備位置でノックを受けた。

打撃練習では、翌日のブルワーズ先発ミジオロウスキー投手を想定し、前方からコーチが投げ込む形式で調整。鋭い打球を連発し、柵越え5本を放つなど状態の良さを示した。

練習後の囲み取材で村上は「すごいワクワクしている気持ちと、いよいよ始まるなという両方の気持ちがあります」と率直な心境を語った。

一方で「まだ実感はない」としつつも、「WBCで一度緊張感を経験しているので、すんなり入りやすい」と冷静に分析。

今季は日本人野手としての挑戦にもなる。「日本人野手が結果を残せていないという状況もある」と現状を受け止めた上で、「自分と岡本（和真）さんが、内野手として活躍することで評価を上げれるように。あとは自分の実力をしっかり証明したい」と強い決意を口に。

開幕戦では一塁での出場が見込まれ、打順は6番の予定。

「チームのために、勝利に貢献できるよう自分の役割を果たしたい」と語り、相手先発については「球が速くて身長も高い投手だが、自分のスイングをしっかりできれば」と意気込んだ。

大谷翔平 ペラペラ英語スピーチ！会見でも全米に衝撃！？



連覇の夢が潰えた侍ジャパン 大谷翔平「本当に悔しい。残念だけど必ず次がある」ロス五輪出場にも意欲【WBC】

ロバーツ監督 「ヤマモトはロボットかもしれない」山本由伸はアメリカでもすでに伝説となりつつある