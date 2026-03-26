面接は「うまく話す場」ではない　合否を分けるのは“ズレない会話”だった

面接対策といえば、模範解答を用意し、いかにスムーズに話すかに意識が向きがちだ。しかし実際の採用現場では、その前提が崩れつつある。ポート株式会社が採用支援に関わるプロ７１人を対象に行った調査からは、「何を話すか」よりも「どう向き合うか」が問われている実態が浮かび上がった。

まず明らかになったのは、選考フェーズごとに評価軸が大きく変わる点だ。一次面接では「第一印象」７６．１％、「コミュニケーションの円滑さ」７４．６％と、基礎的な対話力が重視される。これが二次になると、「ポテンシャル・成長性」５２．１％、「現場との相性」４９．３％へとシフト。そして最終面接では「入社への覚悟・本気度」が７８．９％と突出し、「経営理念への共感」５３．５％が続く。スキルよりもなぜこの会社なのかという意思の強さが、最終判断を左右している。

では何が評価を落とすのか。最も多かったのは「知ったかぶり・嘘」６４．８％で、「質問の意図とズレた回答」５４．９％が続く。形式的なマナー以上に、不誠実さや対話のズレが致命的であることがわかる。自由回答でも、ＡＩやネットの情報をなぞった“丸暗記型”の受け答えに対し、「少し深掘りすると崩れる」との指摘が目立った。

背景には、就活の均質化がある。生成ＡＩの普及により、整った回答は誰でも用意できるようになった。その結果、企業側はより一層、「その場で考えているか」「自分の言葉で話しているか」を見極めるようになっている。完璧さよりも、理解の浅さを認める正直さの方が評価される場面すらある。

興味深いのは、面接が進むほど「能力」から「意思」へと評価が移る点だ。一次で落ちないための最低限の対話力、二次で測られる適性、そして最終で問われる覚悟。面接は単なる選抜ではなく、企業と個人の価値観をすり合わせるプロセスとして機能している。

結局のところ、合否を分けるのはテクニックではない。質問の意図を捉え、ズレずに返す。そのシンプルな会話の精度こそが、ＡＩ時代の面接で最も見られているポイントなのかもしれない。