¡Úµð¿Í¡Û¶¯¿´Â¡¤Î³«ËëÅê¼ê¡¦¥É¥é£±ÃÝ´Ý¤ÏÁ°Æü¤â¶ÛÄ¥¤Ê¤·¡¡Ç°´ê¡¦¥µ¥È¥Æ¥ë¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë¡Ö»È¤¨¤ëµå¤ÏÁ´¤Æ»È¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡£²£·Æü¤Îºå¿À¤È¤Î³«ËëÀï¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë¤Ç³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¤ëµð¿Í¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦ÃÝ´ÝÏÂ¹¬Åê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¡áºíµÜÀ½ºî½ê¡á¤¬£²£¶Æü¡¢¾¡Íø¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¡Ö¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡£³«ËëÀï¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â½éÅÐÈÄ¡£»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÅê¤²¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¿·¿Í¤Ç³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï£±£¹£¶£²Ç¯¤Î¾ëÇ·ÆâË®Íº°ÊÍè¡¢£¶£´Ç¯¤Ö¤ê¡£ÂçÌò¤òÌ³¤á¤ë¤¬¡¢¡Ö¡Ê¶ÛÄ¥¤Ï¡Ë¤Þ¤À¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È»ý¤ÁÌ£¤Î¶¯¿´Â¡¤Ö¤ê¤Ï·òºß¤À¡£¼«¿È¤âÍÄ¤¤º¢¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿ºå¿À¤È¤Î½éÂÐÀï¡£¡Ö£±¡¢£²ÈÖ¤¬¤·¤Ã¤«¤êÎÝ¤Ë½Ð¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò£³¡¢£´¡¢£µ¤ÇÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤È·Ù²ü¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾ÅöÆü¤Ë¤Ï¡¢ÂÐÀï¤·¤¿¤¤ÂÇ¼Ô¤Ëºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀÁª¼ê¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿º¸ÏÓ¡£ÂÐÀï¤Ë¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È´üÂÔ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¡Ö»È¤¨¤ë¥Ü¡¼¥ë¤ÏÁ´Éô»È¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡È¥µ¥È¥Æ¥ë»Â¤ê¡É¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£