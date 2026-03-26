春限定！スーパーで見かけたら作りたい「生わかめ」の副菜レシピ

わかめと言えば、乾燥＆塩蔵のものが定番ですが、もしスーパーで生わかめを見かけたら、ぜひゲットしてみて。生わかめは春だけ楽しめる味わい。今回は、おすすめの副菜をご紹介します。

▼さっぱり「おひたし」

箸休めやあと一品欲しいときに便利な「おひたし」。5分もあればできるので、忙しいときにお役立ち間違いなしです。甘しょっぱい味わいがクセになり、おかわり必至。



※記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました

▼ピリッと美味「韓国風サラダ」

カットした豆腐、アボカド、わかめにたれをかけるだけ。唐辛子の辛さが食欲をソソる〜。白いご飯のお供はもちろん、お酒のアテにとしても大活躍！

▼おもてなしに◎「煮物」

白だしで煮たたけのこと＆わかめは、旨みがたっぷり染みていて絶品です。上品な味わいで、お客様に出しても喜ばれそう。シャキシャキしたたけのことの相性もGOOD。





生わかめは、シャキシャキ・コリコリした歯ごたえと鮮やかな緑色が魅力。ぜひこの時期しか味わえない、とっておきのごちそうを堪能してみてください。(TEXT:森智子)

（撮影：クックパッドフォトサポーターズ）