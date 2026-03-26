MBS、異例の大規模企画開発「MBS火ダネプロジェクト」4月スタート 半期で特番10本以上を放送
大阪・MBSは2026年4月期の改編について発表した。4月から企画開発プロジェクト「MBS火ダネプロジェクト」をスタートする。
【動画】赤裸々に…さらば、芸能関係者への“異例の呼びかけ”答え合わせ
「MBS火ダネプロジェクト」と銘打ち、大規模な企画開発を行う。ゴールデン、深夜など時間帯は問わず、半期で10本以上の特番を放送。将来MBSのタイムテーブルを彩る人気番組を目指し、まさに今後の“火ダネ”となるようなバラエティー・スポーツなど幅広いラインナップで届ける。
第1弾は、さらば青春の光と関西ジュニアがタッグを組む『さらば青春の“スポットライト”』。世の中の「光」ではなく、あえて「影」にスポットライトを当てることで、場所や人の「裏の姿」を浮き彫りにする新感覚バラエティーとなる。
さらに『ヒコロヒー、紫煙のあとがき。』の放送も予定する。昨今の喫煙者に対する逆風の中で未だに喫煙している人ってどんな人なのか。神社、高級ホテルにバスターミナル…各地の喫煙所に密着し、煙の向こう側にある人生をヒコロヒーとともにのぞき見する番組。思わず口が軽くなってしまう喫煙所だからこそ、ふと漏れる本音…そこにはスタッフも想像していなかった人間ドラマが待っていた。日本一閉鎖的な空間で“哀”を叫ぶ、切なくも温かい社会派ドキュメント。
そして、渋谷凪咲がMCを務めるスポーツ番組の放送も決定した。これまでMBSでは渋谷がニュースキャスター、お天気キャスターを務める特番を放送してきたが、今回はスポーツキャスターに挑戦する。バレーボールの経験がある渋谷が独自の目線でスポーツを学ぶ。
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「MBS火ダネプロジェクト」と銘打ち、大規模な企画開発を行う。ゴールデン、深夜など時間帯は問わず、半期で10本以上の特番を放送。将来MBSのタイムテーブルを彩る人気番組を目指し、まさに今後の“火ダネ”となるようなバラエティー・スポーツなど幅広いラインナップで届ける。
さらに『ヒコロヒー、紫煙のあとがき。』の放送も予定する。昨今の喫煙者に対する逆風の中で未だに喫煙している人ってどんな人なのか。神社、高級ホテルにバスターミナル…各地の喫煙所に密着し、煙の向こう側にある人生をヒコロヒーとともにのぞき見する番組。思わず口が軽くなってしまう喫煙所だからこそ、ふと漏れる本音…そこにはスタッフも想像していなかった人間ドラマが待っていた。日本一閉鎖的な空間で“哀”を叫ぶ、切なくも温かい社会派ドキュメント。
そして、渋谷凪咲がMCを務めるスポーツ番組の放送も決定した。これまでMBSでは渋谷がニュースキャスター、お天気キャスターを務める特番を放送してきたが、今回はスポーツキャスターに挑戦する。バレーボールの経験がある渋谷が独自の目線でスポーツを学ぶ。