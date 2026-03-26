◇第98回選抜高校野球大会第8日 2回戦 三重 5―6（延長10回タイブレーク） 大阪桐蔭（2026年3月26日 甲子園）

三重は2回戦で大阪桐蔭に延長10回タイブレークの末に5―6で敗れ、8年ぶりのベスト8入りを逃した。大阪桐蔭には14年夏決勝（3―4）、18年春準決勝（延長12回2―3）に続き、1点差で3連敗となった。

背番号1の技巧派左腕・吉井海翔（3年）が先発。チェンジアップやスライダーなど緩急を駆使して大阪桐蔭の強力打線に立ち向かったものの、1回に先制を許すと、2―1と逆転した2回には4連打などで2点を失い、3回途中4失点で降板した。2番手・船橋昊（2年）は1失点、3番手・皿井湊士（3年）と4番手・古川稟久（3年）は9回まで得点を許さず、打線の反撃を待った。

打線は0―1の初回1死満塁から5番・立松宗馬（3年）の右前適時打で同点。遊ゴロ併殺崩れの間に1点を加え、2―1と逆転した。2―5とされた4回には1死二、三塁から相手先発・吉岡貫介（3年）の2暴投で1点差に迫った。

8回には相手2番手右腕・石原慶人（3年）から1死二、三塁とし、7番・大西新史（3年）がスクイズを空振り。ボールが転がる間に三塁走者がホームインしたものの、投球が大西の体に当たっており、ボールデッドで得点が認められなかった。それでも大西が中犠飛を打ち上げ、5―5と追いついた。

9回には2死二塁から3番・秋山隼人（3年）が左前打を放ったものの、二塁走者が本塁憤死。タイブレークの延長10回、古川が犠飛で1点を失い、その裏の攻撃はバント失敗から無得点に終わり、またしても1点差に泣いた。