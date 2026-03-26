２６日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５９円４８銭前後と前日午後５時時点に比べ３０銭強のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８４円３３銭前後と同２０銭強のユーロ安・円高で推移している。



ドル円は、午前９時時点では１５９円４０銭前後で推移しており、その後、午後にかけ１５９円５０銭ラインを中心とする狭いレンジでの一進一退が続いた。米国はイランに対して停戦案を提示したが、イランは２５日にこれを拒否しホルムズ海峡の主権などを含む５項目を逆提案した、と伝わった。市場には両国の和平交渉は難航するとの見方が強まった。米原油先物では、ＷＴＩ価格が２５日に一時１バレル＝８６ドル台に下落したものの、この日の日本時間の時間外取引では９２ドル台に値を上げている。ただ、ドル円は１６０円台に接近する場面では政府・日銀による介入も警戒され上値は重く、この日も１５９円台半ばでの方向感に欠ける展開となった。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１５５７ドル前後と同０．００４０ドル程度のユーロ安・ドル高で推移している。







出所：MINKABU PRESS