アストロズ・威が開幕メンバー入り 台湾投手ではチェン・ウェイン以来7年ぶり
（台北中央社）米大リーグ・アストロズは26日（米中部時間25日）、開幕ロースター枠26人を発表し、1月にジャイアンツから加わった威投手（27）がメンバー入りした。台湾の選手が大リーグの開幕メンバーに入るのは、2023年にレッドソックスで選ばれた張育成内野手（現在は台湾プロ・富邦ガーディアンズ）以来。投手に限ると19年にマーリンズでメンバー入りした陳偉殷（チェン・ウェイン、昨年に引退）以来7年ぶりとなる。
1月にジャイアンツからトレードで獲得された。昨季は大リーグで8試合（うち7試合は先発）に登板し、2勝4敗、防御率6.37、29回2/3を投げて39奪三振を記録した。
今年のオープン戦では6試合に登板し、10回2/3で3失点、防御率2.53だった。
24年にメジャーデビューしたが開幕メンバーに入るのは初めて。
大リーグ公式サイトでは、アストロズの開幕ロースターには先発投手5人、救援投手8人が入っていると伝えており、は救援に分類されている。同サイトのアストロズ担当記者は、がチームメート2人とロングリリーフの一角を担うとの見方を示した。
（蘇志畬／編集：田中宏樹）
今年のオープン戦では6試合に登板し、10回2/3で3失点、防御率2.53だった。
24年にメジャーデビューしたが開幕メンバーに入るのは初めて。
大リーグ公式サイトでは、アストロズの開幕ロースターには先発投手5人、救援投手8人が入っていると伝えており、は救援に分類されている。同サイトのアストロズ担当記者は、がチームメート2人とロングリリーフの一角を担うとの見方を示した。
（蘇志畬／編集：田中宏樹）