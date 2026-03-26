大谷翔平への「故意死球」発言で炎上した韓国投手、渡米3年目もマイナー開幕　メジャーの壁高く

渡米3年目でメジャー未デビューのWBC韓国代表投手が、“最後の挑戦”と明言した今季もマイナーで開幕を迎えることになった。

【写真】大谷に「故意死球」コ・ウソクの炎上発言

MLBでは3月26日（日本時間）に各球団の26人ロースターが発表されたが、デトロイト・タイガース所属の韓国人投手コ・ウソクはロースターに含まれなかった。

コ・ウソクは2023年にLGツインズで統合優勝を果たした後、メジャーリーグに挑戦。ポスティングシステムを通じてサンディエゴ・パドレスと2年保証450万ドル、2+1年で最大940万ドルの契約を結ぶことに成功したが、この2年間は過酷なマイナー生活を送ることとなった。

まず、渡米直後の2024年5月にパドレスからマイアミ・マーリンズへトレードされると、マーリンズでも40人枠から外れてマイナー行きに。2025年は春季キャンプで指を骨折し、AAAでプレーしていたがシーズン途中の6月に放出。その後はタイガースとマイナー契約を結び、AAAでシーズンを終えた。1年間で実に6つものマイナー球団を渡り歩いた。

コ・ウソクは今年、韓国復帰ではなく再びタイガースとマイナー契約を選び、メジャー再挑戦を決意した。

今季は2月末の春季キャンプでオープン戦1試合（0.2回4失点）に登板した後、WBCに韓国代表として出場。WBCでは3試合で3.2回を投げて1失点（自責点0）と好投した。

コ・ウソク（写真提供＝OSEN）

しかし、WBCを終えてタイガースに復帰以降はオープン戦での登板機会がなく、最終テストのチャンスも与えられないまま、AAAのトレド・マッドヘンズへ配置されることになった。

「今年が最後」と明言していたが…

コ・ウソクは今年1月末にアリゾナで行われた古巣LGの春季キャンプに参加し、一時的にトレーニングをともにした。LGの公式YouTubeチャンネルに出演した際には「今年が最後だ。人生は“ああ、ダメならもう死ぬしかない”というマインドでやらなければ。最善を尽くす」と、メジャー挑戦への強い決意を語っていた。

コ・ウソクは「もう一度だけやってみたかった。（今年）復帰するだろうと思った人も多かったし、復帰を望むファンも多かったが、シーズンが終わる前から“もう一度だけ挑戦したい”と思っていた。メジャーリーグを夢見ているわけではない。一度もまともに（実力を発揮）できなかったことが心残りだ。一度だけでもいいから、もう一度やってみたい。マイナーにいようがメジャーにいようが。マイナーにいる確率が高いから、マイナーの打者をしっかり抑えてみたい。自分の能力がどこまでなのかを見たい」と心境を明かした。

続けて、「（オフに）蚕室（チャムシル）球場に行き、社長、GM、監督にすべて正直に話した。社長とGMは“思う存分やってこい。本当にもう戻ってくる気になったら、また話せばいい。気の済むまでやってこい”と言ってくださった」と裏側を伝えていた。

なお、コ・ウソクは2023年3月、WBC前に行われた韓国メディアとのインタビューで、大谷翔平と対戦する可能性を問われた際に「いざマウンドに上がったとき、投げるところがなければ“痛くないところ”に当てなければ。出塁させて、次の打者と勝負する」と発言したことで、大谷に対する“故意死球”を示唆したと捉えられ物議を醸したことがある。

ただ、コ・ウソクは後に別の韓国メディアとのインタビューにおいて、「“真ん中に強く投げたい”と話したら、（記者から）“もう少し面白く話してほしい”と伝えられた。誤解の余地がある発言をしたことは自分の過ちだが、ただの一度も“誰かにわざと当てろ”と野球を習ったことはない」と、当時の発言に誤解があったことを告白していた。

（記事提供＝OSEN）