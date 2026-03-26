【早期天候情報】北海道地方、東北地方では「この時期としては10年に1度程度」の著しい高温となる可能性 気象庁発表 全国の天気を地方ごとに
■早期天候情報とは
早期天候情報とは、その時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温や低温、降雪量（冬季の日本海側）となる可能性が、いつもより高まっているときに、6日前までに注意を呼びかける情報です。
原則として毎週月曜日と木曜日に、情報発表日の６日後から１４日後までを対象として、５日間平均気温が「かなり高い」もしくは「かなり低い」となる確率が３０％以上、または５日間降雪量が「かなり多い」となる確率が３０％以上と見込まれる場合に発表されます（降雪量については１１月～３月のみ）。
気象庁は２６日、「高温に関する早期天候情報」を発表しました。
■北海道地方は
高温に関する早期天候情報（北海道地方）
令和８年３月２６日１４時３０分
札幌管区気象台 発表
北海道地方 ４月１日頃から かなりの高温
かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．２℃以上
北海道地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため高く、かなり高い日が多いでしょう。農作物の管理等に注意してください。積雪の多い地域ではなだれに注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。
■東北地方は
高温に関する早期天候情報（東北地方）
令和８年３月２６日１４時３０分
仙台管区気象台 発表
東北太平洋側 ４月３日頃から かなりの高温
かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．５℃以上
東北太平洋側の向こう２週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため高く、３月３１日頃と４月３日頃からはかなり高くなる見込みです。農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。
■全国の天気を地方ごとに（画像）
画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより
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