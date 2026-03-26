Snow Manの目黒蓮が出演するみずほ銀行のテレビCMが、JR名古屋駅前でも放映がスタートした。

【写真＆動画】目黒蓮「みずほ銀行」広告／オフショット／CM

みずほ銀行公式Xでは、駅前ビル壁面の大型ビジョンに映し出されたCMカットが公開され、注目を集めている。

■JR名古屋駅前の大型ビジョンに目黒蓮

投稿では、「JR名古屋駅前でも #目黒蓮 さん出演のTVCMを放映中！」と報告。掲出場所は「JR新幹線名古屋駅前 ビル壁面 NAGY（ナギィ）」で、期間は「2026年4月18日（土）まで」と案内している。

あわせて公開された写真には、駅前の大型ビジョンに映る目黒のCMカットが2枚並べられており、街なかでも存在感を放つビジュアルとなっている。爽やかなブルーのパーカー姿で、指で“少し”を表現するポーズや、ぐっとカメラに寄って口元に手を添えるシーンが映し出されており、通行人の目を引きそうだ。

投稿には「#目黒蓮とみずほで新生活」のハッシュタグも添えられている。

一方で、別投稿では「駅および、駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください」「通行の妨げにならないよう、ご配慮をお願いいたします」「撮影時の映り込みにはご注意ください」といった注意事項も呼びかけ。現地を訪れる際のマナーにも配慮を求めている。

SNSでは「すごい」「見に行きたい」「なんて爽やかなの」「きらっきらな笑顔かわいすぎる」「ハート撃ち抜かれた」「めちゃかわ」「尊い」といった声が寄せられている。

■目黒蓮『みずほ銀行』CMオフショット

■『みずほ銀行』CM

Snow Man

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