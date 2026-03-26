今村証券 <7175> [東証Ｓ] が3月26日大引け後(16:00)に配当修正を発表。従来未定としていた26年3月期の年間配当は73円(前期は55円)実施する方針とした。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、財務体質の強化と今後の事業展開の資金需要に備えるとともに、安定的な配当に配慮しつつ毎期の業績及び財務状況を総合的に勘案し、配当性向35％を目安として株主の皆さまへの利益還元を行います。また、中間配当及び期末配当の年２回配当を基本的な方針としております。本基本方針に基づき2026年３月期の期末配当金につきましては、１株当たり53円とする予定であります。これにより、中間配当金（１株当たり20円）と合わせた年間配当金は１株当たり73円となります。なお、本件につきましては、本年６月下旬に開催予定の第87期定時株主総会に付議する予定であります。

