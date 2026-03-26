◇第98回選抜高等学校野球大会 2回戦 大阪桐蔭 6-5 三重(26日、甲子園球場)

大阪桐蔭対三重の緊迫する1点差ゲームの試合終盤で、ジャッジが難しい場面が起こりました。

大阪桐蔭が5-4とリードした8回裏の三重の攻撃中、1死2、3塁の場面でその出来事が起こります。7番・捕手の大西新史選手が打席に入ると3球目でスクイズを実行。しかし大西選手は空振りし、その後ボールがこぼれ、その間にランナーが生還します。

ボールがこぼれた際、大阪桐蔭のピッチーもキャッチャーもプレーを止め、三重の3塁ランナーも1度止まってしまいます。しかし審判はプレーを続行。それを見て3塁ランナーが生還しました。事態に気がついた投手も急いでボールを捕球し本塁へタッチに行きましたが、ギリギリ間に合いませんでした。これで5-5の同点かと思われましたが、球審はタイムを宣告し検証に入ります。

するとボールがこぼれたのは、バントを空振り後、大西選手の体に当たったことが原因であることが判明。球審が審判員をマウンド周辺に集め、再協議。さらにバックネット裏へ行き確認し、最終的に打者の体に当たった時点でボールデッドとなり、空振り後のプレーは認められない結果となりました。

しかし三重はこの直後に犠牲フライを放ち、5-5の同点に追いつき、試合は白熱の様相を帯びると、延長10回タイブレークで大阪桐蔭が1点を勝ち越し6-5で接戦に勝利しました。