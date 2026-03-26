楽天は５月１６日のソフトバンク戦（楽天モバイル最強パーク宮城）で宮城県出身で楽天ファンの久保史緒里がセレモニアルピッチを行うこととなったと２６日、発表した。

久保は２３年から４年連続、通算６回目来場。当日はセレモニアルピッチの他、様々なイベントにもご出演予定。詳細は決まり次第球団ＷＥＢサイトで発表する。

球団を通じて「昨年に引き続き、今年も参加させていただけること、大変嬉しく思います。上京を機に、長年習い続けた東北ゴールデンエンジェルスのチアを離れたあとも、スタジアムに立つ機会を再びいただき、乃木坂４６を卒業したタイミングでも、こうして長年応援している楽天イーグルスの皆さまの本拠地に立たせていただけること、大変ありがたく、心から嬉しいです。当日は、日頃の応援の気持ちと感謝の気持ちを届けられるよう、精一杯努めさせていただきます。よろしくお願いいたします！」とコメントした。

当日は「ＥＸＣＩＴＩＮＧシリーズ」として開催。東北６県のシルエットがデザインされた「サードユニフォーム２０２６」を当日の観戦チケットを持つファン先着１万５０００人にプレゼントする。