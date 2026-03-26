お笑い芸人の友近が２５日、ＮＨＫ「朝ドラ名場面スペシャル」で、自身の朝ドラパロディを紹介。一方真裏の日本テレビ系「有吉の壁」でも、朝ドラパロディと思われるネタを披露していた。

「朝ドラ名場面スペシャル」では、「あまちゃん」「スカーレット」の名場面を見て涙、涙の友近だったが、横澤夏子から朝ドラのパロディをやっている…と水を向けられると「『おそかれはやかれ』という…。服飾デザイナーを目指してたんですけど、ひょんなことから女ピン芸人になっていくっていうね」と説明し、スタジオも笑いに包まれた。

この「おそかれはやかれ」、真裏の「有吉の壁」で友近がネタとして披露。「有吉の壁」は久々の生放送で、友近は洋品店の前で「おそかれはやかれ」ヒロインの姿で登場。「素敵な商店街やなあ」「服飾デザイナー目指して和歌山から出て来たけど、夢のような世界や！」と目を輝かせる。洋品店でリバーシブルのコートを勧められ「リバーシブル？表と裏があるなんて人間と一緒やな。ドッキリポンや！」といって踊り出す。

第２弾では、列車の食堂車で工藤阿須加と共演。「それにしても大阪と東京の間でこんな素敵な列車があるなんて！」とヒロインが喜び、「阿須加がもし俳優になったら、スタイリスト担当したるわ！」と笑い合う。すると「博多〜！」と車内アナウンスが入り、ヒロインは「いやや〜。東京行きに乗ったつもりやったのに、逆方向行ってるやん〜。ドッキリポンや！」と言ってまた踊り出す。

「おそかれはやかれ」は５年前に友近がＳＮＳで「友近連続ライブ小説」として配信した動画。覚えているファンもおり「懐かしい！」「さすが友近さん！朝ドラ『おそかれはやかれ』ネタや！」の声が上がっていた。