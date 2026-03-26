「ボクシング・デイリースポーツ後援・第１１６回オーバーヒート・ボクサーズナイト」（２５日、後楽園ホール）

５６キロ契約４回戦で、お笑い芸人として活動していた籾山唯一（２８）＝調布三迫＝が、高梨茂造（２８）＝厚木ワタナベ＝１回３分ＴＫＯ勝ち。２戦目でプロ初勝利を挙げた。

１回の終了間際に、狙っていた左フックが見事にヒットしての勝利。試合後は「ホッとしました」と、じっくりと喜びをかみしめた。

もともと籾山は、マセキ芸能社（マセキユース）所属のお笑いコンビ「かすて蘭」として活動。ライブを主戦場に、２０２２年から３年間、Ｍ−１にも出場したが、いずれも１回戦で敗退していた。そして昨年６月のコンビ解散後はお笑い活動をいったん休止。ボクシングに励んできた。

迎えた昨年１２月のデビュー戦は善戦したものの３回途中ＴＫＯ負け。実は、この試合は２週間前に決まり、急仕上げで敗れただけに「今回はしっかり準備できて、言われたことを全部出せるように頑張ったので、感動が大きかった」と、Ｍ−１では一度も勝ち上がれなかったが、新たな道での大きな一歩に満面の笑みを浮かべた。

会場には、かつての相方・むろみさが応援に駆けつけ、初勝利を見届け祝福した。

今後に籾山は「１戦１戦勝てるように頑張っていきたい」と、苦労を知るだけに“まずは一歩一歩”と、控えめに目標を掲げながらも、しっかりと前を向いていた。