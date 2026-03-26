タレントの岡田結実（２５）が２６日、都内で行われたエニタイムフィットネス「新生活 粋トレチャレンジ 決意表明イベント」に、お笑いコンビ「ティモンディ」の高岸宏行（３３）とともに出席した。

岡田は昨年４月に結婚を発表。今年２月には第１子を出産した。

出産発表後、初の公の場となったこの日は「新生活が始まりました、岡田結実と申します」とあいさつ。第１子の誕生を祝福されると「恥ずかしい〜！」と手で顔を仰ぎながらも「ありがとうございます。新生活が始まったという言葉がぴったりだと思うぐらい、右も左もわからないです。毎日苦戦して、でも楽しくてっていう日常」と笑顔を弾けさせた。

子育てを通して「今、人として１から学び直している」という岡田。「子どもを通して自分が教えてもらうことが多すぎて…自分の子どもには感謝してます。誇りを持って頑張って子育てしていきたい」と母の顔を見せた。

また、芸能界からも祝福の声が多数届いたそう。中でも「人生の先輩として尊敬している」というタレントのＭＥＧＵＭＩからは「子育ては大変なこともあるけど楽しんで。結実ちゃんならできるよ」とエールをもらったことを明かし「ＭＥＧＵＭＩさんみたいになりたいと思った。すごくうれしかったですね」と喜んだ。