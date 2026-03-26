《お仕事終わりに美容院へ。なかなか隙間時間なくやっと》

3月19日、Xにこう綴ったのは元サッカー日本女子代表の丸山桂里奈（43）。美容院帰りの一コマを写真付きで投稿した。

写真の丸山は黒いキャップを深くかぶっているが、耳のあたりからはラップが見えている。《帰りは流さずラップ巻いて帰ります》と綴っている。

「’23年に夫で元サッカー日本代表の本並健治さん（61）との間に長女が誕生しており、子育てで大忙し。美容院でゆっくりシャンプーをしてもらう時間もないのでしょう。長女は4月から保育園に通い始めるとInstagramで報告していて、丸山さんにも少し余裕ができるかもしれませんが、それでもタレント業で引っ張りだこなので多忙な日々が続きそうです」（スポーツ紙記者）

そんな丸山の束の間の息抜きの瞬間を本誌は目撃していた。3月上旬、都内のハンバーガーショップに1人で立ち寄る丸山。この日は小雨が降っており、気温も7度前後という極寒。しかし丸山は右手にコーヒー、左手にソフトクリームを大切そうに持って店から出てきた――。

「丸山さんはこの店には以前にも訪れたことがあったようです。この寒さのなかでもわざわざ買いに行くほどですから、かなりお気に入りのようですね。この日は子育てや仕事の束の間の休息だったのでしょう。

3月26日に43歳の誕生日を迎えたばかりの丸山。二足の草鞋で1年を駆け抜ける！