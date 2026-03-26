あたたかいホットカーペットでぬくぬくタイムを楽しんでいる猫の表情が…？まるで床に溶け出してしまいそうなほどの微笑ましい“ぺたんこ姿”は12万回を超えて表示され、1万3千件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：ホットカーペットの上で『くつろぐ猫』を見たら…完全に脱力している『微笑ましい瞬間』】

ホカペの魔力には勝てない

X（旧Twitter）アカウント『@DgSqu7eux9jn6Ai』に投稿されたのは、キジトラ猫さんがホットカーペットの温もりを堪能しているときの様子です。この日猫さんは、ホットカーペットの上で両方の前足を思いきり伸ばし、突っ伏すようにして横たわっていたのだそうです。

体は完全に脱力しているのに目はぱっちり開いたままで真顔を保っており、そのギャップがなんともシュールで笑いを誘います。まるで「今日はここから動きません」と宣言しているかのようにも見えたとのこと。猫さんがただ前に倒れ込むようにくつろいでいるのは、家の中が安全で、温度も心地よく、気持ちが完全にほどけているからこそできる行動なのでしょう。

エンジョイ猫ライフ

ほかの投稿では、先ほどの猫さんと一緒に暮らしている猫さんたちが自由気ままな生活を楽しんでいる様子を披露してくれています。ある日、白猫さん（頭部に模様あり）が茶トラ猫さんのしっぽにじゃれついているところを飼い主さんが撮影していたのだそうです。するとカメラに気づいた白猫さんがフリーズして、じっとこちらを見つめてきたのだとか。「見られていたら集中できないニャ」とでも言いたげな表情に思わずほっこりしてしまいます。

猫さんたちが繰り広げる賑やかな日々の様子は、これからもたくさんの人々に笑顔と癒しを届け続けてくれることでしょう。

Xアカウント『@DgSqu7eux9jn6Ai』では、この他にも猫たちのおもしろくてかわいい姿をたくさん見ることができます。

記事冒頭でご紹介したホットカーペットで寝ている投稿には、「あったか伸び伸びかわいいですね～」「長くなってるねw」など、たくさんのコメントが寄せられています。

写真・動画提供：Xアカウント「@DgSqu7eux9jn6Ai」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。