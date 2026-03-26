今回紹介するのは、Threadsに投稿されたとある猫ちゃんの成長記録。昔は小さかった猫ちゃんも、いまでは大きく立派な大人猫に育ったようです。投稿はThreadsにて、5000回以上表示され、多くのThreadsユーザーたちの心を温めました。

【写真：とっても小さかった『パヤパヤ保護子猫』が、現在……成長ビフォーアフターに癒される】

すくすく育ってくれました

今回、Threadsに投稿したのは「Cat Care Life｜猫との暮らしとケア」さん。登場したのは、猫のハナちゃんです。

保護されてお家にお迎えされた頃の、ハナちゃんはまだ毛並みがパヤパヤしていた幼い子猫。まるで、ふわふわした天使みたいだったそうです。そこから月日は流れ、いまではハナちゃんも立派な大人猫に成長。すくすく育ってくれたようで、体つきも顔つきも立派になったみたいです。

それでも、甘えたい気持ちは変わらず。大きくなったいまでも、子供の頃と同じようにパーカーのフードに入ることがあるのだとか。体は大人ですが、心はいつまでも子猫の頃のまま、なのかもしれませんね。

子猫の成長記録に心温まる人が続出

微笑ましいハナちゃんの成長記録。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「生きててくれてありがとう」「可愛い」「なんとも言えない可愛いお顔ですねぇ」などの声が多く寄せられていました。多くの猫好きたちが、ハナちゃんの成長に心温まったようですね。

Threadsアカウント「Cat Care Life｜猫との暮らしとケア」では、猫のハナちゃん、ハルちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。可愛い猫たちの日常は、何度でもリピートしたくなります。

写真・動画提供：Threadsアカウント「Cat Care Life｜猫との暮らしとケア」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。