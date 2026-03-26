◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

楽天・日本ハムのオープン戦取材で静岡・草薙球場を訪れた。両チームともに取材機会が少なく、知らない選手ばかり。そんな中、サブグラウンドで練習する見慣れた顔を見つけた。１月に巨人から楽天へ移籍した田中千晴投手だ。

１５０キロ台の直球と鋭く落ちる独特の軌道のフォークが武器の右腕。２４年オフに右肘クリーニング手術を受けて昨季は１軍登板なしに終わったが、２軍戦３６試合で防御率１・５１の好成績を残した。入社３か月目の昨年６月、初めてファームを取材した試合に登板。その後、何度も撮影した。「知っている顔がいてびっくりした」とあいさつに来てくれ、私が楽天を取材しているのを不思議がっていた。

巨人時代よりキャッチボールの時間が長くなり、メディシンボールを小さい物に変えてトレーニングに励んでいた。変化を伝えると「見てるところ、コアですね」。新たな感覚を身につけるべく、斬新な練習にも取り組んでいるという。それは、はだしで歩くこと。「ウェートトレーニングを増やすと、投げる時にかかとに重心がかかって嫌だった。足の裏全体に加重したいので、はだしで（感覚をつかんで）いるんです」。今年こそ１軍へ！という向上心を感じた。

今季の目標はもちろん１軍で「５０登板、防御率１点台」。新天地で活躍する田中千を取材できるよう、再会を楽しみにしている。（写真担当・渡辺 朋美）

◆渡辺 朋美（わたなべ・ともみ） ２０２５年入社。２年目の目標は選手の魅力を伝えること。