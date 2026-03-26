NHK Eテレ『クラシックTV』で「山寺宏一は、ピアノだ」を検証 「最初は“なんだこれ！”と思いました」
NHK Eテレの音楽教養エンターテインメント番組『クラシックTV』の4月2日放送回に声優の山寺宏一が登場する。
【写真】爆笑シーンも！4月2日放送 NHK Eテレ『クラシックTV』番組カット
『クラシックTV』は、クラシック音楽のビギナーに向けた音楽番組。今回は“七色の声”を持つ山寺の魅力を深掘りする。山寺を“超リスペクト”しているという番組MCの清塚信也は「山寺宏一は、ピアノだ」という説を唱える。
“ひとつのアニメで何役も演じる”“声色の変え方”“吹き替えは本物に寄せる”など山寺の特徴からピアノのこともわかってしまうという。清塚はどのようにこの説を立証していくのか、注目だ。パガニーニとロッシーニの会話シーンを山寺一人で演じるスペシャル企画も気になるところ。
■山寺宏一 コメント
「山寺宏一は、ピアノだ！」というテーマ、最初は「なんだこれ！」と思いました。ピアノも全く弾けないし、クラシックのこともそんなに詳しいわけじゃないのに…。でもこれがびっくり！目から鱗のことがたくさんあり、最終的には納得！清塚さんの演奏も素晴らしく、充実した時間でした。
■放送予定
4月2日（木） 後9：00〜後9：29 ＜NHK Eテレ＞
再放送：4月6日（月） 後2：00〜後2：29 ＜NHK Eテレ＞
【写真】爆笑シーンも！4月2日放送 NHK Eテレ『クラシックTV』番組カット
『クラシックTV』は、クラシック音楽のビギナーに向けた音楽番組。今回は“七色の声”を持つ山寺の魅力を深掘りする。山寺を“超リスペクト”しているという番組MCの清塚信也は「山寺宏一は、ピアノだ」という説を唱える。
“ひとつのアニメで何役も演じる”“声色の変え方”“吹き替えは本物に寄せる”など山寺の特徴からピアノのこともわかってしまうという。清塚はどのようにこの説を立証していくのか、注目だ。パガニーニとロッシーニの会話シーンを山寺一人で演じるスペシャル企画も気になるところ。
「山寺宏一は、ピアノだ！」というテーマ、最初は「なんだこれ！」と思いました。ピアノも全く弾けないし、クラシックのこともそんなに詳しいわけじゃないのに…。でもこれがびっくり！目から鱗のことがたくさんあり、最終的には納得！清塚さんの演奏も素晴らしく、充実した時間でした。
■放送予定
4月2日（木） 後9：00〜後9：29 ＜NHK Eテレ＞
再放送：4月6日（月） 後2：00〜後2：29 ＜NHK Eテレ＞