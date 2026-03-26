ＪＲ東日本

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　ＪＲ中央線快速電車は２６日午後３時５分頃、東小金井駅で人身事故が発生した。

　この影響で、同線は東京―高尾駅間で運転を見合わせている。

　ＪＲ東日本によると、再開は午後４時４０分頃を見込んでいる。