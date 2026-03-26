ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > ＪＲ中央線快速電車、東京―高尾駅間で運転見合わせ…東小金井駅で人… ＪＲ中央線快速電車、東京―高尾駅間で運転見合わせ…東小金井駅で人身事故 ＪＲ中央線快速電車、東京―高尾駅間で運転見合わせ…東小金井駅で人身事故 2026年3月26日 15時54分 読売新聞オンライン リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 ＪＲ中央線快速電車は２６日午後３時５分頃、東小金井駅で人身事故が発生した。 この影響で、同線は東京―高尾駅間で運転を見合わせている。 ＪＲ東日本によると、再開は午後４時４０分頃を見込んでいる。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト いじめで小５転校、被害の訴えに担任「しつこい」…学校も別の階のトイレ使用認めず 戦後間もなく、日本橋高島屋の屋上に「ゾウがいた！」…一般から寄せられた「タカちゃん」の写真など展示 元富山大准教授に有罪判決、禁止地域でのメンズエステ店営業に関与…裁判官「猛省してください」と説諭 関連情報（BiZ PAGE＋） 法要, 生花, 井の頭線, 長野, 大学, 大船, 京王線, 慰霊祭, 埼玉, 世田谷区