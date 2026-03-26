SWEET STEADYが、3rdシングルCD『SWEET STEP』を3月25日にリリース。あわせて収録曲「Melodies」のMVを公開した。

（関連：【映像あり】SWEET STEADY、3rdシングルCD『SWEET STEP』収録曲「Melodies」MV）

独特のフレーズとメロディの「SWEET STEP」が表題曲となる今作。「カワイイコレクション」をはじめ、各盤ごとに「Sweet Cafe」「おねがいペンタス」「ハートの魔法」など、ライブ人気曲が収録されている。

全盤共通で収録されている「Melodies」は、結成2周年を迎えたSWEET STEADYのアニバーサリーソングとして制作された楽曲。紆余曲折を経て着実に成長を重ねてきたメンバーが、次なる飛躍を目指して改めて結束と決意を確かめ合った1曲となっている。

同楽曲のMVには、メンバーカラーのドレスを着た7人が登場。SWEET STEADYを象徴する花に囲まれ、7人が集合するシーンは花束のような華やかさに。グループの軌跡を描いた歌詞と、美しく可憐な映像がエモーショナルに絡み合った作品に仕上がっている。

なおSWEET STEADYは、4月4日、5日に幕張メッセにて『SWEET STEADY 2nd ANNIVERSARY LIVE「SWEET STEP」』を開催。一般指定席チケットが現在発売中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）