車両製造は日立製作所に発注

西武鉄道は2026年3月26日、導入を予定している新型レストラン列車の名称を「ファインダイニング・トレイン『ヴィエス』」に決定したと発表。車両デザインをモチーフとしたロゴデザインを公開し、車両製造を日立製作所に発注したことを明らかにしました。

【画像】車内スゴッ！これが西武の「豪華レストラン車両」の内部です

西武鉄道は、2016年から全席でフルコース料理を味わうことができる「西武 旅するレストラン『52席の至福』を運行しており、好評を博しています。

新たなレストラン列車は、西武池袋線・秩父線の特急車両「ラビュー」をベースとした4両編成（定員70人程度）。厨房車両が1両、客席車両は3両となります。なお、厨房車両は、日本国内で定期運行されている列車では最大級の面積になる予定。日本一の厨房車両で料理を極め、日本一美味しいレストラン列車を目指すとしています。

車両デザインは「ラビュー」を手がけた建築家の妹島和世氏が、レストラン経営はバル二バービが担当します。運行区間は池袋線・新宿線・西武秩父線で、臨時電車として週末を中心に、年150日程度が運行されます。