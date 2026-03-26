「安心を買う」か「バランスを取る」か　ペット保険ににじむ飼い主の本音

いざという時の備えは、どこまで必要なのか。ペットを家族と考える人が増えるなか、その問いはより切実さを帯びている。株式会社ピクシーがペット保険加入者２００人を対象に行った調査からは、満足度の高さと同時に、費用と補償の間で揺れる飼い主の現実的な選択が浮かび上がった。

まず全体像として、満足度は「満足」２９％と「やや満足」４９％を合わせて約８割に達し、「不満」と明確に答えた人はいなかった。特に犬の飼い主は「満足」３４％と、猫の１８％を上回る傾向がみられる。実際の声でも「手術費の高さに驚いたが、保険で半分戻り救われた」といった体験談があり、金銭的負担の軽減だけでなく精神的な安心感が評価されている。

一方で、加入内容の内訳を見ると、通院・入院・手術をカバーする「フルカバー型」が８１．５％と主流を占めた。日常的に発生する通院費まで補償される点が支持されており、入院・手術に限定した「特化型」は２割弱にとどまる。実際、補償範囲が広いフルカバー型の方が満足度も高い傾向が確認されており、万が一の際の自己負担の少なさが評価を左右している可能性がある。

ただし、補償割合に目を向けると別の現実が見えてくる。最も選ばれているのは「７０％補償」で４５％、次いで「５０％補償」が３４％と、全体の約８割がこのゾーンに集中する。保険料と給付のバランスを重視した結果とみられ、家計との折り合いをつけた現実解と言えるだろう。

興味深いのは、満足度のピークが必ずしも人気と一致しない点だ。分析では「１００％補償」が最も満足度が高く、補償割合が高いほど評価も上がる傾向が示された。保険料は上がるものの、「いざという時に全額カバーされる」という安心感が、コスト以上の価値として受け止められている。

ペット医療の高度化で治療費は年々上昇している。そうした中で飼い主は、安心をどこまで買うのか、あるいは現実的な負担との均衡を取るのかを選び続けている。数字の裏にあるのは、単なる保険選びではなく、「どこまで守りたいか」という覚悟の差なのかもしれない。